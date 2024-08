Mercedes zieht die Reißleine: Klassiker nur noch auf Sparflamme

Die Nachfrage ist einfach zu gering: Mercedes-Benz reduziert die Produktion der S-Klasse auf nur noch eine Schicht – ein Novum im Werk Sindelfingen. Der Absatz der Mercedes-Topmodelle ist zuletzt um fast 25 Prozent eingebrochen. Für Elektroautos gibt es jetzt hingegen deutliche Rabatte.

Mercedes drosselt Produktion der S-Klasse

Mercedes-Benz hat angekündigt, die Produktion seines Flaggschiffs S-Klasse wegen sinkender Nachfrage zu drosseln. Im erst vor vier Jahren eröffneten Werk 56 in Sindelfingen, wo neben der S-Klasse auch der vollelektrische EQS sowie Fahrzeuge der Marken Maybach und AMG gefertigt werden, wird die Produktion auf eine Schicht reduziert.



Bisher lief das Werk mindestens zweischichtig. Das wird sich nach der Sommerpause ändern, wenn sich die rund 1.500 Mitarbeiter vor Ort auf den neuen Einschichtbetrieb einstellen müssen. Ein Teil der betroffenen Mitarbeiter soll nach Angaben eines Mercedes-Sprechers in anderen Produktionsbereichen des Werks eingesetzt werden.

Anzeige

Mercedes kämpft mit Absatzeinbrüchen bei seinen Oberklassemodellen. Der Gesamtabsatz der Modelle S-Klasse, EQS, EQS SUV und GLS ging im zweiten Quartal um fast 25 Prozent auf 33.400 Fahrzeuge zurück. Im Vorjahr waren noch 44.200 Einheiten verkauft worden. Der Anteil des Luxussegments am Gesamtabsatz sank von 16 auf 14 Prozent.



Die Probleme beschränken sich nicht nur auf Deutschland: Nach Angaben von Marktforschern ging der S-Klasse-Absatz in allen wichtigen Märkten zurück, darunter in China um 13 Prozent, in den USA um 19 Prozent und in Europa sogar um 27 Prozent (Quelle: Automotive News Europe).

Mercedes: Bis zu 11 Prozent Rabatt auf E-Autos

In seinem Online-Konfigurator lockt Mercedes derzeit mit satten Rabatten auf Elektroautos. Die größten Preisnachlässe gibt gibt es bei den Einstiegsmodellen EQA und EQB. Der EQA 250, normalerweise für 50.777 Euro gelistet, kostet jetzt nur noch 45.192 Euro. Ähnliche Ersparnisse gibt es beim EQB (Quelle: ecomento).



Auch beim EQE SUV zeigt sich der Hersteller großzügig und gewährt einen Nachlass von 11 Prozent. Die Basisversion EQS 450+, die zu einem Listenpreis von 109.551 Euro angeboten wird, erhält einen bescheidenen Nachlass von immerhin 3 Prozent. Die teuersten Modelle im Elektro-Portfolio, wie der Mercedes-Maybach EQS 680 SUV und die elektrische G-Klasse G 580, werden nicht mit Rabatten bedacht.

Anzeige

Mehr zum Mercedes G 580 EQ seht ihr im Video:

Mercedes G 580 EQ: G-Klasse fährt elektrisch Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.