Neuer Mac Mini: Apple erklärt kuriose Entscheidung

Der neue Mac Mini macht seinem Namen alle Ehre: Kleiner war ein Mac noch nie. Doch das hat auch Nachteile, wie Apple nun selbst einräumt. Der Einschaltknopf an der Unterseite sei aber eine „Notwendigkeit“. Man habe sich für den „geeignetsten Platz“ entschieden.

Mac Mini: Power-Knopf muss unten sein

Beim neuen Mac Mini mit M4-Chip hat Apple eine Design-Entscheidung getroffen, die nicht bei allen Nutzern gut ankommt. Der Einschaltknopf befindet sich kurioserweise an der Unterseite des kleinen Rechners. Apple hat nun eine Begründung für diese Entscheidung nachgereicht: Demnach wird die ungewöhnliche Position mit dem neuen, extrem kompakten Design gerechtfertigt.

Laut den beiden Apple-Top-Managern Greg Joswiak und John Ternus habe das reduzierte Format Apple dazu gezwungen, den Power-Button an eine „angemessene Stelle“ zu verlegen - und diese sei nun, so die Begründung, die Unterseite des Mac Mini. Hierbei handele es sich um eine „Notwendigkeit“. Außerdem, so Ternus, werde der Einschaltknopf ohnehin kaum benötigt, da der Mac Mini dank eines effizienten Standby-Modus nur selten komplett ausgeschaltet werde (Quelle: 9to5Mac).

Fest steht aber trotzdem: Besonders für Nutzer, die ihren Mac Mini regelmäßig herunterfahren wollen, ist das neue Design eher unpraktisch. Sie müssen den Mini-Rechner nun anheben, um an den Power-Button auf der Unterseite zu gelangen. Glücklicherweise wiegt der neue Mac Mini aber nicht viel. Wer das Gerät eher im Standby-Modus lässt, wird sich an Apples Design-Entscheidung kaum stören.

Mac Mini: Erinnerungen an die Magic Mouse

Die aktuelle Diskussion um den Power-Button erinnert an die Kritik an Apples Magic Mouse, die ebenfalls wegen einer kuriosen Designentscheidung in die Schlagzeilen geriet. Damals hatte Apple den Ladeanschluss der Maus ausgerechnet auf die Unterseite verlegt – ein Design, das die Maus während des Ladevorgangs unbrauchbar machte.

Alles zum neuen Mac Mini seht ihr im Video:

Mac Mini M4 & M4 Pro vorgestellt

