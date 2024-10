Magic Mac: Ein Apple-Rechner aus einer anderen Zeit

Anzeige

Apple-Kunden können bei den Macs zwischen verschiedenen Formen wählen – Laptop, Tower, Mini-Desktop oder All-in-One. Was es nicht gibt? Einen Tastaturrechner alter Schule. Zu verrückt? Weit gefehlt, Apple denkt tatsächlich darüber nach. Ein Entwurf demonstriert jetzt, wie cool so ein „Magic Mac“ am Ende aussehen könnte.

Vor einigen Jahren wurde ein ganz besonders Apple-Patent publik. Demnach spielt der iPhone-Hersteller wohl mit dem Gedanken, einen ganzen Rechner innerhalb einer Tastatur zu verstauen – quasi das altbewährte Konzept, welches in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts so beliebt war. Wir erinnern uns noch gern an C64, Amiga 500, Atari ST oder eben auch den Apple II.

Magic Mac: Nachfahre des Apple II und des C64

Heutzutage könnte Apple Dank des platz- und stromsparenden Designs des M1-Chips die Idee wieder aufleben lassen und den Mac ins Magic Keyboard packen. Virtuell hat dies schon mal der Industriedesigner Abdelrahman Shaapan getan. Sein „Magic Mac“ ist sehr ansehnlich und gut durchdacht (Quelle: Abdelrahman Shaapan, Behance). Schauen wir uns das gute Stück mal näher an … (Desktop-Nutzer verwenden bitte die oberen Pfeile, um sich durch die folgenden Bilder zu klicken):