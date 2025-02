Nur 1,50 Euro pro Stück bei Amazon: Dieser USB-Adapter macht alles einfacher

Der neue USB-C-Standard begegnet uns leider noch nicht überall. Möchtet ihr nicht ständig die Kabel tauschen oder verschiedene Strippen unterwegs mitschleppen, empfiehlt sich dieser USB-C-Adapter. Den gibt es aktuell bei Amazon für kurze Zeit im Viererpack günstiger.

USB-C-Adapter bei Amazon mit 20 Prozent Rabatt

Der USB-C-Adapter von JSAUX lässt sich auf jede beliebige USB-A-Buchse stecken und macht daraus einen USB-C-Port. Im Regelfall kostet der Viererpack knapp 8 Euro bei Amazon. Im Moment zahlt ihr dafür aber nur 5,99 Euro (bei Amazon ansehen). Macht pro Stück umgerechnet also nur 1,50 Euro – ziemlich günstig.

JSAUX USB-C-Buchse-zu-USB-Adapter (4 Stück) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.02.2025 11:54 Uhr

Wichtig zu wissen: Amazon verrät bedauerlicherweise nicht, wie lange der Aktionspreis noch gilt. Besser, ihr bestellt noch schnell, bevor der Preis wieder steigt. Versandkosten spart ihr übrigens mit einer Prime-Mitgliedschaft (30 Tage kostenlos testen) oder auch, wenn ihr eurer Bestellung weitere Artikel hinzufügt. Ab einem Wert von 39 Euro erlässt euch Amazon die Versandgebühren.

Ihr kennt das Problem: Der USB-Anschluss im Auto, die Ladebuchse neben dem Bett im Hotel oder auf dem Kreuzfahrtschiff, der Port im Fernseher… überall gibt es sie noch, ältere USB-A-Buchsen. Ihr wollt aber nicht jedes Mal das Kabel wechseln müssen? Mit dem USB-C-Adapter von JSAUX müsst ihr das nicht, denn ihr verwendet einfach eure normalen USB-C-Kabel.

Es gibt für den Adapter von JSAUX jede Menge Möglichkeiten. (© Amazon)

Schick sieht er in seinem transparenten Gehäuse auch noch aus. Es liegen sogar gleich vier Stück bei. So könnt ihr beispielsweise einen davon im Auto lassen, einen in den TV stecken und zwei Stück immer auf Reisen dabei haben – richtig praktisch. So macht ihr euch das Leben auf Dauer ein ganzes Stück einfacher.

Übrigens: Der Adapter unterstützt nicht nur das Laden eures Smartphones, sondern auch Datenübertragungen mit bis zu 480 MBit/s. Sorgen müsst ihr euch nicht machen. Integrierte IC-Sicherheitschips schützen vor Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung.

Über 6.000 Amazon-Kunden können nicht irren

In der Praxis hat sich der Adapter schon bewährt. Über 6.000 Kundinnen und Kunden haben den kleinen Helfer bereits bewertet – aktuell mit 4,5 von maximal 5 Sternen im Durchschnitt. Ganze 73 Prozent geben sogar die volle Punktzahl und haben nichts zu beanstanden. Ein sehr gutes Ergebnis.

JSAUX USB-C-Buchse-zu-USB-Adapter (4 Stück) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.02.2025 11:54 Uhr

Wir finden: Wer sich das Leben ein bisschen leichter machen will, braucht diesen Adapter. Gut, dass er derzeit so günstig zu haben ist.

