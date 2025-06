PC-Lüfter: Richtung des Luftstroms herausfinden

Wenn ihr einen neuen Rechner zusammenbastelt oder dem PC beim warmem Wetter noch ein paar Lüfter spendieren möchtet, müsst ihr diese nicht erst anschließen, um zu erfahren, wie der Luftstrom verläuft. In welcher Richtung ihr die PC-Lüfter einbaut, erfahrt ihr hier.

PC-Lüfter: So erkennt ihr die Richtung

Der richtige Luftstrom im PC-Gehäuse ist wichtig, um die Hardware möglichst effizient zu kühlen und damit euch nichts überhitzt. Wenn ihr neue oder bessere Lüfter (bei Amazon anschauen) einbaut, gibt es gleich mehrere Indikatoren, um die Richtung des Luftstroms festzustellen, ohne dabei den Gehäuse- oder CPU-Lüfter einschalten zu müssen.

Eingravierter Pfeil im Rahmen / Gehäuse

Viele Hersteller gravieren 2 kleine Pfeile in das Lüftergehäuse. Der eine zeigt die Drehrichtung der Lüfterblätter, während der zweite verrät, wo die Luft angesogen und wo ausgestoßen wird. Im Idealfall müsst ihr also einfach nur den Rahmen, die Ecken oder die Innenfläche genau betrachten, um die Pfeile zu erspähen.

Am Gehäuse des PC-Lüfters sind meist eingravierte Pfeile zu finden, die die Drehrichtung und die Richtung des Luftstroms zeigen (© GIGA)

Mittelsteg / Streben

Falls ihr keine Pfeile finden könnt, verrät euch auch der Motor sowie der Mittelsteg beziehungsweise die Streben dahin die Luftrichtung. Die Seite, bei der das gesamte Lüfterblatt frei zugänglich ist, ist der Einlass (engl. Intake). Die andere Seite, auf der die Streben, die Kabel und meist ein Sticker mit den technischen Details zusehen sind, ist der Auslass (engl. Exhaust).

Die Vorderseite mit frei zugänglichem Lüfterblatt und konvexen Flügeln ist der Einlass, hier wird Luft angesogen. Die Rückseite mit Verstrebungen und konkaven Flügen ist der Auslass, hier wird die Luft ausgestoßen. (© Zoonar, natatravel via IMAGO / Bearbeitung: GIGA)

Lüfterblätter

Zuletzt verraten euch auch die Lüfterblätter, woher der Wind weht. Die Seite der Lüfterblätter, die konvex, also nach außen gewölbt ist, zeigt die Richtung an, bei der Luft angesogen wird (engl. Intake). Die konkave, also nach innen gewölbte Seite verrät euch, dass hier die Luft herausgeblasen wird (engl. Exhaust).