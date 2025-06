Laptop vs. Desktop – Welcher Computer ist besser?

Steht ihr vor der Entscheidung, ob ihr euch einen Laptop oder einen Desktop-PC kaufen sollt? Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Welche das sind und was es alles zu bedenken gibt, erklären wir euch hier.

Laptop vs. Desktop-PC: Die Vor- und Nachteile

Wer mobil unterwegs sein muss, greift zum Laptop. Falls ihr aber generell zwischen beiden schwankt, geben wir euch hier ein paar Anhaltspunkte, um euch die Entscheidung zu erleichtern.

Vorteile von Laptops

Mobilität: Laptops haben kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht. Daher sind sie leicht im Rucksack zu verstauen und sind ideal für unterwegs.

Stromverbrauch: Durch den integrierten Akku und niedrigen Stromverbrauch eines Laptops spart ihr Energiekosten.

Leicht zu bedienen: Einfach Auspacken, anschalten und Loslegen.

Konnektivität: Mit WLAN oder Datenvolumen seid ihr auch unterwegs online.

Bildschirm und Anschlussmöglichkeiten: Mit einer Displaygröße bis zu 18 Zoll kann man zwar gut arbeiten, solltet ihr aber mehr Platz benötigen, könnt ihr einen externen Monitor anschließen.

Nachteile von Laptops

Komfort: Der kleinere Bildschirm mit der kleinen Tastatur kann auf Dauer zum Arbeiten anstrengend sein

Preis: Laptops sind oft teurer als PCs, wenn ihr eine vergleichbare Leistung haben wollt.

Gaming: Die Grafikfähigkeiten können eingeschränkt sein und die Wärmeentwicklung kann zu einem Problem werden.

Aufrüstmöglichkeiten: Oft sind nur RAM und SSD austauschbar. Über die Grafikkarte müsst ihr euch also vorher informieren.

Wartung und Schäden: Die Komponenten sind schwieriger zugänglich, was einen Schaden durch einen Stoß oder Sturz teuer und kompliziert machen kann.

Diebstahlrisiko: Ein Laptop lässt sich schnell mitnehmen und verstecken. Passt besonders auf, wenn ihr in öffentlichen Räumen wie Cafés oder in der Bahn unterwegs seid.

In folgendem Video stellen wir euch das Lenovo Yoga Slim 7x Notebook vor:

Vorteile von Desktop-PCs

Leistung: Der Prozessor (CPU) ist größer als beim Laptop und ideal für anspruchsvolle Anwendungen und Gaming.

Komfort und Ergonomie: Ihr könnt euren Platz flexibel anpassen und euch optimale Arbeitsbedingungen schaffen.

Preis: Mehr Leistung für weniger Geld im Vergleich zum Laptop.

Aufrüstmöglichkeiten und Reparatur: Die Komponenten im PC sind leicht zugänglich und lassen sich austauschen. Zudem sind Ersatzteile schnell und günstig verfügbar.

Diebstahlrisiko: Stationäre PCs sind groß, schwerer zu transportieren und für Gelegenheitsdiebe weniger attraktiv.

Nachteile von Desktop-PCs

Mobilität: Der Desktop-PC ist stationär und lässt sich nicht so einfach mitnehmen.

Platzbedarf: Für einen PC benötigt ihr in der Regel einen Schreibtisch und genügend Platz. Zudem lässt es sich natürlich nicht so leicht verstauen wie ein kompakter Laptop.

Stromverbrauch: Desktop-PCs verbrauchen viel Strom, weil das Netzteil den Monitor und viele weitere Komponenten versorgt. Bei Schwankungen können außerdem Daten verloren gehen.

In folgendem Video seht ihr den kleinsten Gaming-PC mit Wasserkühlung:

Fazit: Wichtige Unterschiede im Überblick

Ein großer Nachteil bei Laptops ist, dass man sich bei der Hardware vorher relativ genau festlegen muss. Bis auf SSD und RAM lässt sich nachträglich kaum noch etwas aufrüsten oder austauschen. Für einen flexiblen Arbeitsalltag, in dem ihr viel unterwegs seid, ist es aber das richtige. Inzwischen gibt es zwar auch zahlreiche Gaming-Notebooks, sie kommen in der Regel aber nicht gegen Desktop-PCs an. Für ambitionierte Gamer ist ein Desktop-PC die bessere Wahl.

Am Desktop-PC lässt es sich auf Dauer deutlich bequemer arbeiten, etwa auch mit mehreren Monitoren. Sie eigenen sich sehr gut, wenn ihr euch einen festen Arbeitsplatz einrichten wollt. Für aufwändige Anwendungen, die viel Rechenleistung benötigen, lohnt sich ein Desktop-PC. Zum Beispiel für CAD oder Videobearbeitung. Einer der größten Vorteile ist, dass ihr euch euren Desktop-PC selbst zusammenstellen könnt.