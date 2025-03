Pixel Binning: Was ist das und wie macht es Fotos besser?

Mit Smartphones lassen sich beeindruckende Fotos schießen. Eine der wichtigsten Techniken für gute Fotos ist das Pixel-Binning. Wir erklären im Video, wie es funktioniert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So funktioniert Pixel Binning bei Smartphone-Kameras

Der Begriff „Pixel Binning“ bezeichnet das Zusammenfassen von benachbarten Pixeln in den rohen Bilddaten zu einem Pixel auf dem finalen Foto. Besitzt die Smartphone-Kamera etwa einen Sensor mit einer Auflösung von 50 Megapixel, können vier Pixel auf dem Sensor zu einem Pixel auf dem Bild zusammengefasst werden, wodurch ein Bild mit einer Auflösung von 12,5 Megapixeln entsteht. Smartphones wie das Samsung Galaxy S25 Ultra fassen dank einer Hauptkamera mit 200 Megapixeln sogar 9 Pixel beim Binning zusammen.

Anzeige

Das klingt zunächst nach einem Qualitätsverlust, ist aber tatsächlich ein Trick für bessere Fotos, denn in den Rohdaten finden sich – gerade bei schlechten Lichtsituationen – „Störsignale“. Das Ergebnis haben wir alle schon gesehen: Bildrauschen.

Warum Pixel-Binning eure Aufnahmen deutlich verbessert

Durch die Zusammenfassung mehrerer Pixel kann nun die Kamerasoftware für jeden Bildpunkt auf mehr Informationen zugreifen. Motive können so einfacher aufgehellt und Rauschen besser herausgerechnet werden. Das Ergebnis ist ein möglichst rauschfreies und damit schöneres Foto, selbst wenn ihr bei schlechtem Licht fotografiert.

Anzeige

In den Kamera-Apps kann die Auflösung des fertigen Fotos ausgewählt werden. (© Severin Pick / GIGA)

Smartphones nutzen diese Technik automatisch – ihr müsst also keine speziellen Einstellungen vornehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Binning aber gezielt deaktivieren. In den Kamera-Apps vieler Smartphones gibt es die Option, Fotos in einer höheren Auflösung zu speichern. Wenn ihr die native, also „reale“ Auflösung der Kamera auswählt, wird das Binning deaktiviert.

Anzeige

Das erhöht zwar den Speicherbedarf von Fotos, kann aber Sinn haben. Insbesondere bei gutem Licht, wenn sowieso nicht mit Bildrauschen zu rechnen ist, könnt ihr so mehr Details in euren Fotos mitnehmen.

Nicht nur Pixel Binning hilft, die Qualität von Fotos zu verbessern: Maßgeblich ist auch die Größe des Kamerasensors und damit die Größe der einzelnen Pixel auf dem Sensor. Auch hier gilt: Je mehr Informationen der Sensor aufnehmen kann, desto besser werden die Fotos. Und natürlich hilft es, für spezielle Funktionen, etwa einen Zoom, dedizierte Kameralinsen zu verbauen.