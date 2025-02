Samsungs beste Smartphone-Kamera im Vergleich: Wie schlägt sich das Galaxy S25 Ultra?

Samsungs beste Kamera im Vergleich: Galaxy S25 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max und Pixel 9 Pro

Wir haben die Kamera des Samsung Galaxy S25 Ultra auf einer Foto-Tour durch Berlin getestet und die Ergebnisse mit anderen Top-Smartphones verglichen. Die Ergebnisse erfahrt ihr in unserem Video.

Die Kamera des Galaxy S25 Ultra

Auf der Rückseite des Galaxy S25 Ultra befinden sich vier Kamera-Sensoren, wovon uns drei bereits vom Vorgänger bekannt vorkommen: Eine 200 MP Hauptkamera, eine 50 MP Periskop-Linse mit 5-fach-Zoom und eine 10 MP Tele-Linse mit 3-fach Zoom. Neu ist die höhere Auflösung der Ultra-Weitwinkel Kamera. Statt 12 MP – wie beim Vorgänger – verbaut Samsung nun an dieser Stelle einen Sensor mit 50 MP.

Die höhere Auflösung kann Vorteile bringen: Auch wenn das Galaxy S25 Ultra Fotos standardmäßig in einer Auflösung von 12 MP speichert, profitieren die Aufnahmen vom sogenannten Pixel-Binning.

Bei den Specs hat sich wenig im Vergleich zum Vorgänger getan (© Severin Pick / GIGA)

Mehr zum Samsung Galaxy S25 Ultra erfahrt ihr in unserem Testbericht.

Erste Fotos

Eine Aufnahme mit der Hauptkamera (© Severin Pick / GIGA) Aufnahme mit der Hauptkamera (© Severin Pick / GIGA) © Severin Pick / GIGA Ist das Galaxy im Nachtmodus, erhöht sich die Belichtungszeit auf mehrere Sekunden. Die Fotos sind ok, helle Objekte wirken aber so, als ob sie glühten. (© Severin Pick / GIGA) Die Aufnahmen der Kamera sind detailreich (© Severin Pick / GIGA) Der Makro-Modus kann viele Details zum Vorschein bringen. Fotos wirken aber oft künstlich nachgeschärft. (© Severin Pick / GIGA) Aufnahme mit dem Ultra-Weitwinkel (© Severin Pick / GIGA) Mit dem Ultra-Weitwinkel lassen sich auch aus der Nähe große Objekte gut ablichten (© Severin Pick / GIGA)

Die Aufnahmen sind ­­­– wie wir es von den Samsung-Galaxy-S-Geräten gewohnt sind – kontrastreich, die Farben lebendig, aber nicht übersättigt. Das ist eine schöne Entwicklung, ist vor zwei Jahren noch das S23 Ultra im Vergleich als das Gerät mit einer verfälschenden Farbsättigung hervorgestochen.

Auch die Ultra-Weitwinkelkamera kann überzeugen. Fotos können zudem wahlweise mit 50 MP oder der vollen Sensorauflösung von 200 MP geschossen werden.

Aufnahmen mit dem optischen 3-fach Zoom wirken vergleichsweise blass (© Severin Pick / GIGA) Mit dem optischen 5-fach Zoom können Objekte deutlich vergrößtert werden. (© Severin Pick / GIGA) Und auch der 10-fach Zoom kann aufgrund der hohen auflösung des Periskopzooms glänzen (© Severin Pick / GIGA) Beim 30-fach Zoom zeigen sich bereits erste Probleme (© Severin Pick / GIGA) Eine Aufnahme mit dem 100-fach Zoom. (© Severin Pick / GIGA)

Der 5-fach Periskop-Zoom überzeugt, Aufnahmen mit dem 3-fach Zoom wirken hingegen etwas blass. Der digitale 10-fach Zoom kann aufgrund der hohen Sensorauflösung des Periskop-Zooms ebenfalls mithalten. Die digitalen Zoomstufen darüber können wir nicht empfehlen.

Foto-Vergleich: Apple vs. Samsung vs. Google

Apple und Google hellen den Nachthimmel zu stark auf, bei Samsung „glüht“ das Museum (© Severin Pick / GIGA) Nur das Galaxy S25 Ultra kommt mit der Beleuchtung der „Postamt“-Schilder richtig klar. Die anderen Fotos sind dafür Detailreicher (© Severin Pick / GIGA) © Severin Pick / GIGA Klarer Sieg für Apple: Bei dieser Aufnahme brennt nur beim iPhone das Licht nicht aus. (© Severin Pick / GIGA) Das Pixel färbt das Rote Rathaus etwas zu rot ein (© Severin Pick / GIGA) Berliner sehen den Unterschied: Die Wagen der BVG sind gelb, nicht orange. Samsung liegt da am nächsten dran. (© Severin Pick / GIGA)

In einem Blindtest in der Redaktion hat sich das iPhone 16 Pro Max gegen das S25 Ultra durchgesetzt, das Pixel 9 Pro war abgeschlagen. Besonders auffällig waren die Details in den iPhone-Fotos, während das Galaxy oft farbtreuer war.

Diese Unterschiede fallen jedoch nur auf, wenn man alle Geräte direkt vergleicht, denn qualitativ gute Fotos haben alle Geräte im Test geschossen.

So hat der Vorgänger in unserem Test abgeschnitten:

Unser komplettes Fazit zu der Kamera vom Samsung Galaxy S25 Ultra erfahrt ihr im Video oben im Artikel.

