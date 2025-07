Private Equity bei Scalable Capital: Was steckt dahinter?

Scalable Capital macht Private Equity jetzt für Privatanleger leichter zugänglich: Mit einem neuen Fonds könnt ihr ab 10.000 Euro in die exklusive Anlageklasse investieren. Was dahinter steckt, wie es funktioniert und worauf ihr achten solltet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist Private Equity?

Private Equity (PE) bedeutet „privates Beteiligungskapital“. Gemeint sind damit Investitionen in Unternehmen, die nicht an der Börse gehandelt werden. Private-Equity-Gesellschaften sammeln Kapital ein, um Anteile an solchen Firmen zu erwerben.

Anzeige

Typischerweise handelt es sich um etablierte Mittelständler, wachstumsstarke Unternehmen, Firmen in Restrukturierung, Familienbetriebe mit Nachfolgebedarf oder innovative Start-ups mit hohem Wachstumspotenzial.

Der Fokus liegt dann auf der Weiterentwicklung des Unternehmens, denn es soll nach einigen Jahren mit Gewinn weiterverkauft werden oder an die Börse gehen.

Wie funktioniert Private Equity grundsätzlich?

Private-Equity-Fonds werden üblicherweise als geschlossene Fonds aufgelegt. Die Investoren stellen das Kapital langfristig (meist zwischen sieben und zehn Jahre) zur Verfügung.

Die Private-Equity-Gesellschaft sucht die passenden Unternehmen aus, erwirbt Beteiligungen, begleitet die Unternehmensentwicklung aktiv und verkauft die Beteiligung später wieder – im Idealfall mit Gewinn. Daraus ergibt sich abzüglich Gebühren die Rendite der Anleger.

Das neue Angebot bei Scalable: PE für Privatanleger

Bisher waren Private-Equity-Fonds fast ausschließlich institutionellen Anlegern oder vermögenden Privatpersonen zugänglich, da die Mindestanlagesummen sehr hoch waren.

Scalable Capital bringt nun mit dem BlackRock Private Equity ELTIF erstmals einen PE-Fonds auf den Markt, in den man ab 10.000 Euro einsteigen kann.

Anzeige

Was ist ein ELTIF?

Ein ELTIF (European Long-Term Investment Fund) ist ein von der EU regulierter Fonds, der Privatanlegern den Zugang zu anderen Assetklassen, wie Private Equity, ermöglicht. Es gibt klare Regeln zu Transparenz, Anlegerschutz und Liquidität.

Das Wichtigste zum Scalable-Angebot im Überblick:

Fondsanbieter: BlackRock

BlackRock Produkt: offener, thesaurierender ELTIF

offener, thesaurierender ELTIF Mindestanlage: 10.000 Euro

10.000 Euro Sperrfrist: zwei Jahre nach Fondsauflegung, danach vierteljährlich veräußerbar (pro Quartal maximal 5 % Nettoinventarwert und 27,3 % liquide Anlagen)

zwei Jahre nach Fondsauflegung, danach vierteljährlich veräußerbar (pro Quartal maximal 5 % Nettoinventarwert und 27,3 % liquide Anlagen) Zugang: über Scalable Broker

über Scalable Broker Ausgabeaufschläge: keine, aber: es fallen laufende Kosten und Erfolgsbeteiligungen gemäß Vertragsbedingungen an

Anzeige

Was bringt Private Equity im Portfolio?

Private Equity gilt grundsätzlich als renditestarke Anlageklasse. Doch wo viel Rendite erwirtschaftet werden kann, lauern meist auch große Risiken.

Lasst uns deswegen einen genauen Blick auf die Chancen und Risiken des Investments werfen. Wägt diese sorgfältig und immer mit Blick auf euren gesamten Vermögenshintergrund ab, bevor ihr eine Entscheidung trefft.

Chancen und Risiken: Lohnt sich Private Equity für Privatpersonen?

Private Equity bietet diese möglichen Chancen:

Attraktives Renditepotenzial: Historisch gesehen erzielten Private-Equity-Fonds im Durchschnitt höhere Renditen als klassische Aktienfonds. Das liegt daran, dass sie gezielt in wachstumsstarke, nicht börsennotierte Unternehmen investieren und diese aktiv weiterentwickeln.

Historisch gesehen erzielten Private-Equity-Fonds im Durchschnitt höhere Renditen als klassische Aktienfonds. Das liegt daran, dass sie gezielt in wachstumsstarke, nicht börsennotierte Unternehmen investieren und diese aktiv weiterentwickeln. Diversifikation: Private Equity erweitert das Anlage-Portfolio um Unternehmen, die an der Börse nicht zugänglich sind und sorgt so für eine breitere Risikostreuung und für mehr Unabhängigkeit von den Schwankungen an den Aktienmärkten.

Private Equity erweitert das Anlage-Portfolio um Unternehmen, die an der Börse nicht zugänglich sind und sorgt so für eine breitere Risikostreuung und für mehr Unabhängigkeit von den Schwankungen an den Aktienmärkten. Professionelles Management: Die Auswahl, Entwicklung und den späteren Verkauf der Unternehmen übernehmen erfahrene Private-Equity-Teams mit dem nötigen Know-how.

Anzeige

Private Equity bietet zwar attraktive Renditechancen, ist aber auch mit besonderen Risiken verbunden, die ihr ganz genau kennen solltet:

Illiquidität: Euer Kapital ist für viele Jahre gebunden. Ein vorzeitiger Ausstieg ist entweder gar nicht oder nur mit erheblichen Abschlägen möglich. Es gibt keinen täglichen Handel wie bei Aktienfonds.

Euer Kapital ist für viele Jahre gebunden. Ein vorzeitiger Ausstieg ist entweder gar nicht oder nur mit erheblichen Abschlägen möglich. Es gibt keinen täglichen Handel wie bei Aktienfonds. Totalverlustrisiko: Scheitern ein Unternehmen oder mehrere Beteiligungen, kann das eingesetzte Kapital ganz oder teilweise verloren gehen – trotz breiter Streuung innerhalb des Fonds.

Scheitern ein Unternehmen oder mehrere Beteiligungen, kann das eingesetzte Kapital ganz oder teilweise verloren gehen – trotz breiter Streuung innerhalb des Fonds. Intransparenz: Private-Equity-Fonds sind weniger transparent als börsengehandelte Anlagen. Die periodische Bewertung der Beteiligungen erschwert die Einschätzung der Wertentwicklung und Risiken.

Private-Equity-Fonds sind weniger transparent als börsengehandelte Anlagen. Die periodische Bewertung der Beteiligungen erschwert die Einschätzung der Wertentwicklung und Risiken. Komplexe Kostenstruktur: Neben laufenden Gebühren fallen häufig erfolgsabhängige Kosten an.

Neben laufenden Gebühren fallen häufig erfolgsabhängige Kosten an. Markt- und Konjunkturrisiken: Private-Equity-Investments sind nicht immun gegen wirtschaftliche Abschwünge. Gerade in Krisenzeiten kann es schwieriger werden, Beteiligungen mit Gewinn zu verkaufen oder überhaupt einen Käufer zu finden.

Private-Equity-Investments sind nicht immun gegen wirtschaftliche Abschwünge. Gerade in Krisenzeiten kann es schwieriger werden, Beteiligungen mit Gewinn zu verkaufen oder überhaupt einen Käufer zu finden. Regulatorische Risiken: Die zunehmende Öffnung für Privatanleger kann zu neuen gesetzlichen Vorgaben und strengeren Auflagen führen. Das kann die Flexibilität der Fonds einschränken oder zusätzliche Kosten verursachen.

Anzeige

Ihr wollt erst mal mit kleinen Beträgen in Aktien investieren? In unserem Video zeigen wir euch, wie ihr bei Trade Republic kostenlos Aktien-Sparpläne einrichtet.

Für wen eignet sich das neue Scalable-PE-Angebot?

Das Angebot von Scalable Capital richtet sich an Anleger, die bereit sind, mindestens 10.000 Euro zu investieren und ihr Geld langfristig zu binden.

Private Equity eignet sich besonders für erfahrene Investoren, die bereits ein diversifiziertes Portfolio besitzen und einen Teil ihres Vermögens gezielt in alternative Anlagen investieren möchten.

Wichtig ist, dass ihr euch vor einer Investition intensiv mit den Produktunterlagen und dem Verkaufsprospekt vertraut macht. Dabei solltet ihr auch eure persönliche Anlagementalität ehrlich einschätzen.

Private Equity erfordert Geduld, eine hohe Risikobereitschaft und die Bereitschaft, auf die schnelle Verfügbarkeit des eingesetzten Kapitals zu verzichten. Für die meisten Privatanleger ist Private Equity deshalb vor allem als Beimischung im Portfolio sinnvoll.

So könnt ihr die Diversifikation erhöhen und von den Chancen dieser Anlageklasse profitieren, ohne euer gesamtes Vermögen einem erhöhten Risiko und einer langen Kapitalbindung auszusetzen.

Eine ausgewogene Mischung verschiedener Anlageklassen ist und bleibt der Schlüssel zu einem stabilen und nachhaltigen Vermögensaufbau.

Zu guter Letzt noch ein wichtiger Hinweis: Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Bitte informiert euch vor jeder Investition ausführlich, berücksichtigt eure persönliche Risikobereitschaft und lasst euch kompetent beraten.