Samsung-Handy mit Android 15 und One UI 7: Diese Änderung habe ich sofort rückgängig gemacht

Mit dem neuesten Update auf One UI 7 baut Samsung die Benutzeroberfläche seiner Galaxy-Smartphones radikal um. Die bisher gemeinsam angezeigten Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen werden nun getrennt voneinander dargestellt. Eine Änderung, die bei vielen Nutzern – und auch bei mir – überhaupt nicht gut ankam. Ich zeige euch einen Weg zurück zum gewohnten Layout.

Samsung trennt Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen

Statt wie bisher, wo beide Elemente für Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen in einer kombinierten Ansicht zu finden sind, wird die Darstellung unter Android 15 und One UI 7 auf separate Seiten verteilt. Der Zugriff erfolgt durch Wischen von oben an der rechten oder linken Seite des Displays. Samsung argumentiert, dass dadurch mehr Schnelleinstellungen direkt verfügbar sind. Viele vermissen die gewohnte Übersichtlichkeit hingegen. Zum Glück könnt ihr ganz einfach zurückkehren.

Wenn ihr wie ich mit der neuen Aufteilung nicht zurechtkommt, dann könnt ihr die Änderung rückgängig machen. Der Weg führt über das Stift-Symbol, wenn ihr die Schnelleinstellungen auf dem Startbildschirm heruntergezogen habt. Unter Panel-Einstellungen lässt sich die Option „Separate Anzeige“ deaktivieren. Anschließend erscheinen Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen wieder gemeinsam auf einer Seite – genau wie in früheren Versionen (Quelle: 9to5Google).

Ihr könnt die Ansicht ganz einfach wieder teilen. (© 9to5Google)

Option könnte verschwinden

Samsung sieht in der getrennten Darstellung offenbar die Zukunft seiner Benutzeroberfläche. Ob die Option zur kombinierten Anzeige in künftigen Updates erhalten bleibt, ist nicht bekannt. Aktuell könnt ihr ganz einfach wechseln. Wenn Samsung seine Nutzerinnen und Nutzer nicht verärgern möchte, sollte das auch so bleiben.