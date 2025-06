Samsung lässt mit neuem Smartphone die Muskeln spielen

Samsung heizt die Gerüchteküche mit einem mysteriösen Teaser zur nächsten Generation seiner Foldables an. So dünn, so leicht, so „Ultra“ wie nie zuvor. Doch was steckt dahinter?

Ein Teaser, der mehr Fragen als Antworten liefert

Seit der Einführung des ersten Galaxy Fold im Jahr 2019 verfolgt Samsung das Ziel, die Mobilität eines Smartphones mit der Produktivität eines Tablets zu verbinden. Inzwischen wurde das Konzept mehrfach überarbeitet und der jüngste Teaser deutet auf einen neuen Meilenstein hin: Ein hauchdünnes Foldable, das mutmaßlich das kommende Galaxy Z Fold 7 repräsentiert (Quelle: Samsung).

Samsung selbst spricht vom dünnsten, leichtesten, haltbarsten und fortschrittlichsten Foldable, das das Unternehmen je gebaut hat. Neben einer neuen Kamera und KI-Funktionen ist von einem Design die Rede, das stark an die Galaxy-S25-Reihe erinnert. Der Satz „Das Ultra-Erlebnis kann beginnen“ wirft jedoch Fragen auf: Plant Samsung tatsächlich ein Galaxy Z Fold 7 Ultra – oder ist das reines Marketing?

Klar ist: Samsung arbeitet intensiv daran, Foldables robuster und alltagstauglicher zu machen. Das neue Galaxy Z Fold 7 könnte im aufgeklappten Zustand nur noch 4,5 Millimeter dünn sein – fast ein Millimeter schlanker als sein Vorgänger und damit auf Augenhöhe mit Modellen wie dem Honor Magic V3.

Ein echtes Upgrade wäre vor allem bei der Kamera wünschenswert – traditionell eine Schwachstelle bei Foldables. Samsung verspricht „leistungsstarke Kameras“, bleibt aber bislang konkrete Details schuldig.

Ausblick: Foldable-Trio & neue Galaxy Watches

Neben dem Fold 7 könnten bald auch das Galaxy Z Flip 7 sowie eine günstigere Flip 7 FE-Variante vorgestellt werden. Hier müssen Nutzer allerdings mit Einschnitten leben.

Auch im Wearable-Segment bahnt sich Neues an: Erwartet werden eine Galaxy Watch 8, eine Watch 8 Classic – und die zweite Generation der Galaxy Watch Ultra.

