Samsung plant für Besitzer der Galaxy-S24-Handys eine Weihnachtsüberraschung

Samsung hat das Update auf Android 15 und One UI 7 stark verzögert. Eigentlich hätte es schon längst draußen sein können, doch das Unternehmen wartet damit, bis die Galaxy-S25-Smartphones vorgestellt werden. Das verschiebt auch die Updates für ältere Smartphones. Zumindest für die Galaxy-S24-Modelle soll es ein kleines Weihnachtsgeschenk geben.

Samsung startet Android-15-Beta auch in Deutschland

In den letzten Wochen haben wir viel über die Verzögerungen beim Update auf Android 15 und One UI 7 von Samsung geschrieben. Erst kürzlich ist ein neuer Zeitplan aufgetaucht, der aber wohl auch wieder nicht passt. Eine neue Quelle behauptet nun, dass der Beta-Test der neuen Software auf den Galaxy-S24-Smartphones Mitte Dezember beginnt. Die Überraschung: Deutschland ist direkt mit dabei:

Das ist tatsächlich keine Selbstverständlichkeit, denn bisher war in der Gerüchteküche nur zu hören, dass die USA und Südkorea am Beta-Test teilnehmen und erst in der zweiten Phase weitere Länder hinzukommen. Dass Deutschland jetzt auch direkt zum Start auf Android 15 und One UI 7 zugreifen kann, ist eine echte Überraschung.

Wenn ihr also eines der Galaxy-S24-Smartphones besitzt und nicht länger auf Android 15 und One UI 7 warten wollt, könnt ihr vermutlich noch vor Weihnachten darauf zugreifen. Ein Beta-Test ist aber nie ohne Risiko. Es können Fehler enthalten sein, die euer Smartphone negativ beeinflussen. Beispielsweise kann sich der Akku schneller leeren oder etwas funktioniert nicht richtig. Das solltet ihr vor der Installation bedenken und auf jeden Fall ein Backup eurer persönlichen Daten machen.

Android 15 final erst 2025

So ein Beta-Test von Samsung dauert immer mehrere Wochen. Zuletzt war zu hören, dass etwa zwei Monate dafür angesetzt sind. Die neuen Galaxy-S25-Modelle werden direkt mit Android 15 erscheinen. Die Galaxy-S24-Handys könnten dann im Februar das finale Update erhalten.

Das alles sind aber nur Spekulationen, denn offiziell angekündigt hat Samsung den Beta-Test und den Zeitplan nicht. Bisher hat das südkoreanische Unternehmen nur gesagt, dass die neue Softwareversion erst mit den Galaxy-S25-Smartphones eingeführt wird.

Das erwartet euch in Android 15:

