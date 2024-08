Samsung rollt August-Update für beliebtes Galaxy-23-Modell aus

Samsung legt nach. Nachdem bereits zahlreiche Smartphones das neue August-Sicherheits-Update erhalten haben, rollt Samsung den Patch nun auch für das Galaxy S23 FE aus.

Neues Sicherheits-Update für das Samsung Galaxy S23 FE

Das Update-Karussell dreht sich wieder. Nachdem Samsung vor Kurzem ältere Smartphones wie das komplette Portfolio der Galaxy-S22-Reihe mit dem August-Patch versorgt hat, ist jetzt das Galaxy S23 FE an der Reihe – das berichtet SamMobile.



Das August-Sicherheits-Update schließt rund 50 Sicherheitslücken und macht es auf diese Weise Hackern und Angreifern schwerer, sich Zugriff auf eure Daten zu verschaffen. Einziges Problem an der Sache: Bislang wird das Sicherheits-Update nur in den USA ausgerollt. Wir gehen jedoch davon aus, dass die neue Software in Kürze auch den Sprung über den großen Teich schafft und hierzulande zum Download bereitsteht.

So könnt ihr das Samsung-Update manuell anstoßen

Falls ihr nicht darauf warten wollt, dass das August-Sicherheits-Update automatisch heruntergeladen und installiert wird, könnt ihr den Download mit etwas Glück früher anstoßen. Dafür geht ihr wie folgt vor:

Navigiert in die Systemeinstellungen eures Samsung Galaxy S23 FE. Tippt den Menüpunkt „Biometrische Daten und Sicherheit“. Tippt jetzt auf Punkt „Sicherheitsupdate“. Falls ein neuer Patch zur Verfügung steht, sollte euch in diesem Bildschirm der manuelle Download ermöglicht werden. Falls es noch kein Update gibt, seht ihr stattdessen oben „Ihre Software ist auf dem neuesten Stand.“

Für wen lohnt sich der Kauf des Galaxy S23 FE? Im Hands-On-Video verraten wir euch, was die preiswerte Version des S23 auf dem Kasten hat:

Ist das noch Fan-Service? – Galaxy S23 FE

auf YouTube

Samsung gibt auf der hauseigenen Webseite an, dass alle Geräte der S23-Reihe vier Jahre lang mit Android- und fünf Jahre mit Sicherheits-Updates versorgt werden (Quelle: Samsung). Für Besitzer des Galaxy S23 FE bedeutet das, dass sie noch bis zum Dezember 2027 mit Android- und bis zum Dezember 2028 mit Sicherheits-Updates rechnen können.

Samsung Galaxy S23 FE Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2024 16:41 Uhr

