Samsung-Smartphones: Das dicke Ende kommt erst noch

Samsung ist aktuell der größte Smartphone-Hersteller der Welt – aber nur noch ganz knapp. Apple hat im 3. Quartal 2024 nämlich überraschend zugelegt. Eigentlich ist der Abstand zwischen den beiden Smartphone-Herstellern viel größer. Für das 4. Quartal 2024 droht Samsung eine bittere Niederlage.

Samsung droht dicker Absturz

Im 3. Quartal 2024 hat sich Samsung den Smartphone-Thron noch gesichert – wenn auch ganz knapp. Viel knapper als es zu der Zeit in den letzten Jahren der Fall war. Apple hat nämlich überraschend zugelegt und den Abstand sehr verringert. (Quelle: Canalys).

Apple hat im 3. Quartal 2024 überraschend stark zugelegt.

Im 3. Quartal 2021, 2022 und 2023 war der Abstand zwischen Apple und Samsung viel größer als in 2024. Apple hätte es sogar fast geschafft Samsung zu überholen. Gelungen ist dem Unternehmen das nicht. Das ändert sich aber voraussichtlich im 4. Quartal.

4. Quartal wird brutal für Samsung

Für das 4. Quartal 2024 sieht es dadurch noch düsterer für Samsung aus, als in den Jahren zuvor. Traditionsgemäß wird Apple nach der Vorstellung der neuen iPhone-16-Modelle die Führung übernehmen. Das war auch schon in den letzten Jahren der Fall. Doch Samsung könnte viel stärker verlieren als sonst.

Auch wenn der Black Friday und Weihnachten in die Zeit fallen und sich viele sicher ein neues Samsung-Smartphone kaufen werden, dürfte sich das Interesse insgesamt in Grenzen halten. Die Galaxy-S24-Smartphones sind schon alt und die Galaxy-S25-Modelle stehen vor der Tür. Im Januar 2025 wird Samsung diese vorstellen. Die Falt-Handys verkaufen sich schlechter und generell ist die Auswahl an neuer Hardware im 4. Quartal bei Samsung immer relativ schwach.

Samsung könnte sogar von Xiaomi überholt werden, wenn es wirklich schlecht läuft. Das chinesische Unternehmen freut sich über steigende Verkaufszahlen und hat gerade in China das Xiaomi 15 und 15 Pro vorgestellt. Es geht langsam, aber stetig bergauf, während Oppo und Vivo relativ stabil bleiben. Es wird wirklich spannend sein zu sehen, wie das 4. Quartal ausfällt.

