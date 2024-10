Sparkassen-App: Neue Funktion schützt euch vor aufdringlichen Blicken

Die Banking-App der Sparkassen gehört für viele Menschen zu den wichtigsten Anwendungen auf ihrem Smartphone. Jetzt erhält die beliebte App im jüngsten Update eine wichtige neue Funktion: den Inkognito-Modus. Doch noch steht der nicht für alle Nutzer bereit.

Sparkassen-App erhält Inkognito-Modus

Mit dem jüngsten Update der Sparkassen-App auf Version 6.8.0 steht Sparkassen-Kunden ab sofort eine wichtige neue Funktion fürs Online-Banking zur Verfügung. Der Inkognito-Modus verbirgt private Informationen wie Geldbeträge und ersetzt sie durch fünf unscheinbare Punkte.

Die Funktion ist für Situationen gedacht, wenn ihr nicht allein seid und eure Finanzinformationen schnell unkenntlich machen wollt. Dafür gibt es nun ein kleines Symbol in der oberen linken Ecke. Mit einem Tippen aktiviert oder deaktiviert ihr den Inkognito-Modus schnell und unkompliziert und eure Kontoaktivitäten sind weitgehend vor neugierigen Personen in der Nähe verborgen.

Der Inkognito-Modus ist vorerst Apple-Nutzern vorbehalten. Denn die neue App-Version steht zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels noch nicht im Google Play Store für Android-Geräte zur Verfügung. In Apples App Store hingegen könnt ihr schon die neueste Version für iPhone und iPad herunterladen oder eure App aktualisieren. Lange dürfte es jedoch nicht dauern, bis auch Android-Geräte mit der neuesten Version der Sparkasse-App versorgt werden.

Weitere Neuerungen in der Sparkassen-App

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, direkt in der Sparkassen-App ein neues Konto zu eröffnen. Die Entwickler schreiben, dass Kundinnen und Kunden sich online über die Webseiten der Sparkassen über verschiedene Kontomodelle informieren können. Von dort geht es per Link direkt zur Kontoeröffnung in die App.

Wer sich für diesen Weg entscheidet, spart sich die spätere Kontoeinrichtung in der App und nutzt außerdem automatisch das S-pushTAN-Verfahren für Überweisungen und sonstigen Funktionen des neuen Kontos.

Weitere Änderungen betreffen die allgemeine Performance und kleine kosmetische Anpassungen in der Sparkassen-App.

