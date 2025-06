Thermomix Hacks: Diese 12 Tipps müsst ihr kennen

Bunte Eier ganz einfach aus dem Thermomix.© Getty Images / Maryna Auramchuk 7 / 13

Zu Ostern könnt ihr den Thermomix verwenden, um Ostereier zu färben. Für 12 Eier gebt ihr 1000 Gramm Wasser in den Mixtopf und setzt den Varoma drauf. Gießt dann 300 Gramm Wasser und 1 Esslöffel Essig in einen verschließbaren Beutel und löst die Farbe darin auf. Legt jeweils 3 Eier in den Beutel und verschließt ihn. Im Varoma sollten einige Luftschlitze frei bleiben. Nur so kann der Wasserdampf zirkulieren, um die Eier zu garen. Geht so auch für die restlichen Eier vor und dämpft sie im Varoma 35 Minuten lang. Danach nehmt ihr die gefärbten und gleichzeitig gekochten Eier vorsichtig aus dem Beutel.