Update macht Windows 10 schlechter – Nutzer verzweifelt: „Wie kriege ich diese Funktion zurück?“

Microsoft entfernt mit dem April-Update 2025 die Sprunglisten aus dem Startmenü vieler Windows-10-Nutzer. Die beliebte Funktion, die einen schnellen Zugriff auf zuletzt geöffnete Dateien ermöglicht, verschwindet ohne Vorwarnung. Nutzer weltweit suchen verzweifelt nach Lösungen, während der Software-Riese schweigt.

Windows 10: Startmenü plötzlich ohne Sprunglisten

Auch wenn der Support für Windows 10 in wenigen Monaten ausläuft, setzen noch immer Millionen von Nutzer auf das beliebte Betriebssystem. Microsoft scheint jedoch alles daranzusetzen, den Nutzern Windows 11 schmackhaft machen zu wollen – auch wenn man dafür Windows 10 handfest schlechter machen muss. Seit Anfang April 2025 haben viele Windows-10-Nutzer nämlich ein neues Problem: Nach Installation des Updates KB5055518 funktionieren die Sprunglisten im Startmenü bei vielen nicht mehr.

Diese praktische Funktion erlaubt es euch, nach dem Öffnen des Startmenüs auf eine der Live-Kacheln von Apps mit einem Rechtsklick zu drücken, um im daraufhin erscheinenden Kontextmenü direkt eine der letzten Dateien auszuwählen, die ihr innerhalb des Programms genutzt habt.

Auf der rechten Seite seht ihr das Sprunglistenmenü mit den zuletzt verwendeten Dateien, nach einem Rechtsklick auf die Windows-Fotoanzeige. (© GIGA)

Daraufhin öffnet sich eben jene Datei in dem gewünschten Programm – ganz einfach und spart ein paar Klicks, weil ihr die Datei nicht über die vermurkste Windows-Suche oder den Datei-Explorer ausfindig machen müsst. Über den VLC Player könnt ihr so beispielsweise direkt eines der letzten Videos aufrufen, euer kürzlich bearbeitetes Dokument in Word aufrufen, oder die PowerPoint-Präsentation öffnen, die ihr noch für die Arbeit finalisieren müsst.

Besonders Power-User beklagen den Verlust der Funktion in verschiedenen Tech-Foren (Quelle: Microsoft). „Wildbilly“, der als einer der ersten darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Funktion inzwischen fehlt, ist außer sich:

GENAU DAS IST DER HAUPTGRUND, WARUM ICH NICHT AUF WINDOWS 11 UMSTEIGE! Ich werde glücklich sein, wenn es keine Windows-10-Updates mehr gibt! Wie bekomme ich diese Rechtsklickfunktion zurück? Wildbilly via Microsoft-Forum

Gut zu wissen: Die Funktion scheint nicht bei allen Windows-10-Nutzern entfernt worden zu sein. Auf meinem Arbeits-Laptop, auf dem das Update bereits aufgespielt wurde, ist sie immer noch verfügbar.

Windows-10-Nutzer können aufatmen – es gibt einen Workaround

Ob es sich bei der Entfernung um einen Fehler seitens Microsoft oder eine bewusste Entscheidung handelt, bleibt unklar. Alle Versuche der Nutzer, die Funktion über die Einstellungen, durch Cache-Bereinigung oder sogar die Deinstallation des letzten Updates wiederherzustellen, schlugen fehl.

Als Workaround empfehlen Experten, wichtige Programme an die Taskleiste anzuheften. Dort funktionieren die Sprunglisten anscheinend weiterhin wie gewohnt. Diese Lösung ersetzt jedoch nicht die gewohnte Funktionalität im Startmenü und dürfte entsprechend keine echte Alternative für alle darstellen.

