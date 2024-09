UV-Index-Apps: Diese Apps für Android & iOS helfen euch bei der Sonnenbrand-Vorbeugung

Rekordtemperaturen und viel Sonnenschein: Der Sommer ist in Deutschland wieder voll da. Alle, die das schöne Wetter im Park oder am See genießen möchten, sollten aber darauf achten, sich möglichst keinen Sonnenbrand zuzuziehen. Unterstützen können euch dabei UV-Index-Apps, die euch vor hoher UV-Strahlung warnen und von welchen wir euch im Artikel drei der empfehlenswertesten für Android & iOS vorstellen.

Sonne tanken ist einerseits gut für das Gemüt und auch den Vitamin D3-Haushalt, andererseits führt ein zu langes Verweilen in der Sonne schnell zu einem Sonnenbrand, der die Haut schneller altern lässt und obendrein das Risiko für Hautkrebs erhöht. Daher solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr euch nicht zu lange in der Sonne aufhaltet. Dabei helfen können euch UV-Index-Apps für Android & iOS, die euch dabei unterstützen, euch vor zu hoher UV-Strahlung zu schützen und von welchem wir euch im Folgenden unsere Favoriten vorstellen.

Anzeige

UV-Index-Apps für Android & iOS: Drei empfehlenswerte Apps für den Sonnenschutz

Die App SunSmart Global UV App der WHO

Los gehen unsere Empfehlungen für Sonnenbrand-Apps für Android & iOS mit der SunSmart Global UV App. Dabei handelt es sich um eine App der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die App informiert über die Sonnenintensität und nutzt für diese UV-Informationen nationale und lokale Datenquellen wie beispeislweise das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen.

Anzeige

Die Global UV-App bietet fünftägige UV- und Wettervorhersagen für jeden Ort, bereits ab Dorfgröße. Weiterhin zeigt euch die App an, zu welchen Zeiten Sonnenschutz empfohlen wird und wie der UV-Index des gewählten Standorts aussieht. Die App gibt außerdem Tipps, wie ihr euch bei hohen UV-Werten schützen könnt und kann euch auf Wunsch benachrichtigen, wenn an eurem gewählten Ort Sonnenschutz empfohlen wird.

SunSmart Global UV Cancer Council Vic.

SunSmart Global UV Cancer Council Victoria

UV-Index-Vorhersage mit UVLens

UVLens zeigt euch wie auch UV-Check den UV-Index an eurem aktuellen Aufenthaltsort an, beinhaltet aber ebenfalls eine Vorhersage für den aktuellen und den nächsten Tag. Unter Berücksichtigung verschiedener Parameter wie Hauttyp zeigt euch die App an, wie lang ihr momentan ohne Sonnenbrandgefahr in der Sonne baden könnt. Auch kann die Auftragung von Sonnencreme berücksichtigt werden und UVLens erinnert euch daran, wenn ihr diese neu auftragen müsst.

Anzeige

UVLens - UV Index Voraussage ElementX Limited

UVLens - UV Index ElementX Limited

UVI Mate berücksichtigt auch Vitamin D3

UVI Mate zeigt euch nicht nur den UV-Index und unter Berücksichtigung von Hauttyp und anderen Parametern die Zeit an, die ihr maximal in der Sonne verbringen könnt, sondern auch wie lange ihr euch mindestens sonnen solltet, um euren Vitamin D3-Speicher aufzufüllen. Außerdem enthält die App wie auch UVLens eine Alarmfunktion, die euch daran erinnert, wann ihr Sonnencreme neu auftragen solltet.

UVIMate - UV Index Forecast Full Stack Cafe Pty Ltd

UV Index Now - UVI Mate Full Stack Cafe Pty Ltd

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.