Vergesst Apple und Samsung – dieser Smartphone-Hersteller hätte den Erfolg echt verdient

An der Spitze des Smartphone-Marktes streiten sich Apple und Samsung seit Jahren um den Spitzenplatz, es folgen die zahlreichen Wettbewerber aus China. In Vergessenheit hingegen gerät immer wieder ein Anbieter, der eine Doppelrolle einnimmt und bisher seinen strategischen Vorteil nicht ausspielen konnte – Google. Mit seinen Pixel-Handys spielt der Konzern im Vergleich zu iPhones und Samsungs Galaxy-Modellen keine große Rolle. Sehr bedauerlich, denn diese Smartphones hätten mehr Aufmerksamkeit und Erfolg verdient.



Ein Kommentar von Sven Kaulfuss

Schon kurios, oder? Google stellt noch immer das mit Abstand meistgenutzte Smartphone-Betriebssystem der Welt – und trotzdem spielt der Konzern mit seinen eigenen Pixel-Geräten im Konzert der Großen keine nennenswerte Rolle. Während Apple und Samsung sich regelmäßig an der Spitze des Smartphone-Markts um den ersten Platz kabbeln, dümpelt Google mit einem mickrigen Marktanteil von 1,67 Prozent in der Bedeutungslosigkeit herum (Stand: März 2025, Quelle: Statcounter). Selbst Motorola ist in manchen Regionen sichtbarer – und das will was heißen.

Google Pixel: Der ewige Geheimtipp in einer Welt voller iPhones und Galaxys

Dabei macht Google mit seiner aktuellen Modellpalette eigentlich fast alles richtig. Die Pixel-9-Reihe ist nicht nur technologisch auf Augenhöhe, in einigen Punkten ist sie der Konkurrenz sogar einen Schritt voraus: Der Tensor-Chip musste in der Vergangenheit zwar immer wieder gegen Apples A-Serie einstecken, bringt aber in seiner jüngsten Ausbaustufe dennoch beeindruckende KI-Funktionen direkt aufs Gerät. Wer etwa schon mal mit „Beste Aufnahme“ auf dem Pixel 9 ein Gruppenfoto gemacht hat, bei dem alle gleichzeitig gut aussehen, weiß, wie clever Googles Software sein kann. Oder die Audio-Magic-Eraser-Funktion: Hintergrundgeräusche in Videos? Einfach wegwischen – genial.

Und dann das Thema Software: Wer Android in seiner reinsten und elegantesten Form erleben will, kommt um ein Pixel nicht herum. Drei Android-Versionsupdates? Nein, inzwischen sind es sogar ganze sieben Jahre Update-Garantie – mehr als Apple je versprochen hat. Samsung bietet zwar ebenfalls sieben Jahre, aber bei Google gibt es die Updates ohne lange Wartezeiten.

Hier muss Google nachbessern

Doch genau hier liegt das Problem: Google baut fantastische Smartphones, aber es wirkt immer noch, als nähme der Konzern die eigene Hardware nicht ernst genug. Werbung? Kaum sichtbar. Vertrieb? In vielen Ländern noch immer Fehlanzeige oder nur marginal ausgebaut. Verfügbarkeit? Viel zu oft nur über Umwege. Selbst das Marketing scheint oft so zu tun, als wolle man bloß niemandem zu laut von den eigenen Produkten erzählen.

Und trotzdem: Die Pixel-Smartphones sind wie dieser unterschätzte Indie-Film, der bei Kritikern hochgelobt wird, aber den kaum jemand kennt. Für Technikfans sind sie ein Geheimtipp – für den Massenmarkt aber bis heute ein Phantom.

Ich selbst nutze seit Jahren ein iPhone, aber wenn ich ehrlich bin: Das Pixel 9 Pro XL oder dessen Nachfolger hätte es verdient, mein nächstes Gerät zu werden. Es ist ein mutiges Stück Technik, das nicht nur mit Leistung, sondern vor allem mit intelligenter Software überzeugt. Wenn Apple morgen eine KI-Funktion vorstellen würde, bei der Siri Anrufe annimmt und filtert – die Welt würde durchdrehen. Bei Google? Heute schon möglich.

Fazit: Google hätte mit seinen Pixel-Handys längst in der ersten Liga mitspielen müssen. Die Geräte sind gut genug, smart genug und mutig genug – aber solange Google selbst nicht an diesen Erfolg glaubt oder unfähig ist, ihn glaubhaft zu vermitteln, wird es dabei bleiben – ein ewiger Geheimtipp in einer Welt voller iPhones und Galaxys.

Und das ist – gelinde gesagt – ziemlich schade.

Das jüngste Mitglied in der Pixel-Familie:

