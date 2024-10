Vodafone CallYa 2024: Prepaid-Tarife mit 5G ab 0 €

Die CallYa-Prepaid-Tarife von Vodafone eignen sich für Menschen, die bei ihrem Handyvertrag Wert auf Flexibilität und Kostenkontrolle legen. Es stehen mehrere Optionen ab 0 Euro zur Auswahl, die alle im schnellen 5G-Netz von Vodafone verfügbar sind. Wir geben einen Überblick.

Vodafone CallYa: Prepaid-Tarife ab 0 €

Neben dem klassischen Prepaid-Tarif "CallYa Classic", bei dem ihr nur das zahlt, was ihr tatsächlich verbraucht, bietet Vodafone noch weitere Optionen mit fixem Datenvolumen und Frei-Einheiten (bei Vodafone ansehen). Bei den Allnet-Flats CallYa S und M stehen euch 10 GB beziehungsweise 20 GB zur Verfügung. Die "CallYa Allnet Flat S" kostet 9,99 Euro und die "CallYa Allnet Flat M" 14,99 Euro für vier Wochen. Ihr könnt Guthaben online, in der MeinVodafone-App, per Guthaben-Karte, Guthaben-Transfer oder Überweisung aufladen.

Wer sich das aktive Aufladen ersparen möchte, sollte zum "CallYa Digital"-Tarif mit 35 GB Datenvolumen für 20 Euro greifen (bei Vodafone ansehen). Hier erfolgt die Zahlung bequem per Bankeinzug. Außerdem gibt es regelmäßig Promo-Aktionen mit Bonus-Guthaben.

Maximale Kostenkontrolle bietet der CallYa Jahrestarif mit 120 GB Datenvolumen für 99,99 Euro im Jahr (bei Vodafone ansehen). Auch hier gibt es regelmäßig Aktionen, die das Angebot noch attraktiver machen.

Vodafone CallYa-Tarife im Überblick

CallYa Classic 0 GB ab 0,00 € CallYa Start 1 GB ab 4,99 € CallYa Allnet Flat S 10 GB ab 9,99 € CallYa Allnet Flat M 20 GB ab 14,99 € CallYa Digital 35 GB ab 20,00 € CallYa Black unbegrenzt ab 79,99 € CallYa Jahrestarif 120 GB ab 99,99 € Tarif-Details Datenvolumen 0 GB (3 Cent pro MB) 1 GB 10 GB 20 GB 35 GB Unbegrenzt 120 GB Preis 0 Euro (alle 4 Wochen) 4,99 Euro (alle 4 Wochen) 9,99 Euro (alle 4 Wochen) 14,99 Euro (alle 4 Wochen) 20 Euro (alle 4 Wochen) 79,99 Euro (alle 4 Wochen) 99,99 Euro (alle 365 Tage) Startguthaben 10 Euro bei Rufnummernmitnahme 10 Euro bei Rufnummernmitnahme 10 Euro bei Rufnummernmitnahme 10 Euro bei Rufnummernmitnahme 10 Euro bei Rufnummernmitnahme 10 Euro bei Rufnummernmitnahme 10 Euro bei Rufnummernmitnahme Telefonie & SMS 9 Cent pro Minute/SMS in alle deutschen Netze Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze EU-Roaming inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive Weitere Vorteile Ohne Grundgebühr (ihr zahlt nur das, was ihr verbraucht) 200 Minuten/SMS von Deutschland in andere EU-Netze inklusive 200 Minuten/SMS von Deutschland in andere EU-Netze inklusive 500 Minuten/SMS von Deutschland in andere EU-Netze inklusive Bequem bezahlen (Abbuchung vom Bankkonto) 500 Minuten/SMS von Deutschland in andere EU-Netze inklusive 2.400 Minuten/SMS von Deutschland in andere EU-Netze inklusive Verfügbar bei Vodafone 0,00 € Vodafone 4,99 € Vodafone 9,99 € Vodafone 14,99 € Vodafone 20,00 € Vodafone 79,99 € Vodafone 99,99 €

Vodafone CallYa: Das sind die Vorteile

Alle CallYa-Tarife beinhalten den neuesten Mobilfunkstandard 5G und ihr surft im flotten Vodafone-Netz mit max. 300 MBit/s im Download sowie 100 MBit/s im Upload. Die Preise sind dafür vergleichsweise günstig und eine Anschlussgebühr gibt es nicht. Weitere Vorteile:

Die SIM-Karte, auch „Freikarte“ genannt, ist komplett gratis .

. Wahlweise auch als plastikfreie eSIM erhältlich.

erhältlich. Über die „MeinVodafone“-App sichert ihr euch alle vier Wochen zusätzliches Datenvolumen (1 GB kostenlos).

(1 GB kostenlos). Bei Rufnummernmitnahme winken 10 Euro Startguthaben.

Vodafone CallYa Digital – rein digitaler Prepaid-Tarif

Ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet aus unserer Sicht der „CallYa Digital“-Tarif. Da es sich um einen jederzeit kündbaren Prepaid-Tarif handelt, geht ihr ohnehin kein Risiko ein. Vor der Buchung solltet ihr jedoch die folgenden Punkte beachten:

Es findet keine Bonitätsprüfung statt, allerdings müsst ihr bei Buchung des Tarifs eure Bankverbindung angeben. CallYa Digital ist zwar immer noch ein Prepaid-Tarif, die Abbuchung des Basispreises erfolgt jedoch per Bankeinzug . Das hat den Vorteil, dass ihr eurer Guthaben nicht aktiv aufladen müsst.

. Das hat den Vorteil, dass ihr eurer Guthaben nicht aktiv aufladen müsst. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei CallYa Digital um einen rein digitalen Tarif. Einen telefonischen Kundenservice gibt es nicht, sondern lediglich die Möglichkeit, über die MeinVodafone-App, WhatsApp oder den Vodafone Service-Chat mit dem Provider in Kontakt zu treten.

Wer damit kein Problem hat, bekommt hier eine Allnet- und SMS-Flat mit 20 GB im 5G-Netz von Vodafone zu einem sehr günstigen Preis.

