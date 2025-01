Wann kommt Windows 12? Microsoft verrät seine Strategie

Microsoft macht eine klare Ansage: Der Software-Riese setzt in Zukunft weiterhin voll auf Windows 11 und die neue Generation von Copilot+ PCs. Der Konzern verspricht dabei nicht nur mehr Leistung, sondern auch eine tiefere Integration künstlicher Intelligenz. Die Entscheidung fällt in eine Zeit, in der Millionen Nutzer vor dem Support-Ende von Windows 10 stehen.

Windows 12? Könnt ihr abschreiben!

Immer wieder gibt es Gerüchte, dass Microsoft Windows 11 zeitnah den Laufpass geben wird und stattdessen der Start von Windows 12 kurz bevorsteht. Doch diesen Gerüchten schiebt Microsoft auf der CES nun augenscheinlich einen Riegel vor. Der Konzern setzt lieber auf die Weiterentwicklung von Windows 11. Im Fokus stehen dabei die neuen Copilot+-PCs, die vor allem mit KI-Funktionen auftrumpfen sollen.

Für viele Windows-Nutzer beginnt jetzt der Countdown: Am 14. Oktober 2025 stellt Microsoft den Support für Windows 10 ein. Danach gibt es keine Sicherheitsupdates mehr für das beliebte Betriebssystem. Der Konzern nutzt diese Situation geschickt, um Anwender zum Umstieg auf Windows 11 zu bewegen. Die Strategie dahinter ist klar: Statt die Nutzerschaft mit einem weiteren neuen System zu verwirren, will Microsoft die Windows-11-Basis vergrößern und das System mit KI-Funktionen aufwerten (Quelle: Windows Latest).

Windows 12 kommt wahrscheinlich irgendwann – nur eben nicht bald

Dass Microsoft irgendwann ein komplett neues Windows auf den Markt bringt, das Windows 11 beerbt, liegt auf der Hand. Ob dieser Nachfolger dann Windows 12 heißt oder vielleicht einen anderen Namen trägt, ist aber noch offen.

Gleiches gilt für das Veröffentlichungsdatum. Zum Vergleich: Windows 10 erschien im Sommer 2015, Windows 11 startete im Herbst 2021. Wenn Microsoft diesen Rhythmus beibehält, würde Windows 12 erst 2027 erscheinen. Offizielle Infos gibt es seitens Microsoft bislang auf jeden Fall keine, sodass ein baldiger Start abwegig ist.

