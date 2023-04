Die Taskleiste in Windows 11 zeigt standardmäßig alle geöffneten Programme und Fenster gruppiert an. Wie ihr das ändert, zeigen wir euch hier.

Windows 11 Facts

Windows 11: Taskleiste nicht mehr gruppieren

Die Taskleiste in Windows 11 lässt sich zwar an die Seite verschieben, aber die Gruppierung der Symbole lässt sich nicht in den Einstellungen deaktivieren wie noch unter Windows 10. Allerdings hilft hier ein kleines Tool.

Das Tool ExplorerPatcher hebt die Gruppierung der Taskleiste auf. (Bildquelle: GIGA)

Windows 11: ExplorerPatcher hebt Gruppierung der Taskleiste auf

Das Tool rückt die Taskleiste in Windows 11 wieder nach links, hebt die automatische Gruppierung aller Symbole auf und aktiviert die Anzeige des Programm- beziehungsweise Fensternamens. So installiert ihr es:

Öffnet die die Download-Webseite von ExplorerPatcher. Klickt rechts unter „Releases“ auf die aktuelle Versionsnummer. Scrollt herunter und klickt auf „ep_setup.exe“, um die Datei herunterzuladen. Im Browser Microsoft Edge könnt ihr nach dem Download direkt auf „Datei öffnen“ klicken. Ansonsten navigiert ihr zum Download-Ort eures Browsers, klickt doppelt auf die Datei „ep_setup.exe“ und bestätigt den Hinweis mit „Ja“. Euer Bildschirm wird kurz schwarz. Danach seht ihr die altbekannt Taskleiste aus Windows 10. Die Änderungen bleiben auch nach einem Neustart bestehen.

Falls euer Browser die Datei nicht herunterladen will, weil Schad-Software vermutet wird, könnt ihr diese Warnung umgehen. Schaut dazu einfach die Wahlmöglichkeiten am Bildschirm an.

Windows-11-Taskleiste wiederherstellen

Wenn ihr wieder die ursprüngliche Windows-11-Taskleiste wollt, könnt ihr das Tool ExplorerPatcher wie ein gewöhnliches Programm deinstallieren:

Drückt die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Tippt appwiz.cpl ein und drückt Enter , um eine Liste aller installierten Programme zu öffnen.

Wählt in der Liste das Programm ExplorerPatcher aus und klickt oben auf den Button „Deinstallieren“. Bestätigt zweimal mit „Ja“ und nach der Deinstallation mit „OK“. Nach einem kurzen Moment erscheint die originale Taskleiste von Windows 11 wieder.

Diese Methoden funktionieren nicht

Registy-Eintrag: Es kursiert im Internet auch eine Methode, die den DWORD-Eintrag „NoTaskGrouping“ mit dem Wert 1 im Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies erstellt. Diese Methode hat bei uns nicht funktioniert.

Es kursiert im Internet auch eine Methode, die den DWORD-Eintrag „NoTaskGrouping“ mit dem Wert 1 im Schlüssel erstellt. Diese Methode hat bei uns VIve Tool: Auch dieses Tool hat mit dem zugehörigen CMD- beziehungsweise Powershell-Befehl nicht funktioniert.

Vermutlich sind diese beiden Methoden veraltet. Das Tool ExplorerPatcher funktioniert jedoch weiterhin, wie oben gezeigt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.