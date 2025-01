Warten auf das Samsung Galaxy S26 Ultra lohnt sich

Samsung hat noch nicht einmal das Galaxy S25 Ultra vorgestellt, da tauchen bereits erste Gerüchte zum Galaxy S26 Ultra auf. Wenn ihr nicht unbedingt das Galaxy S25 Ultra haben wollt, könnte sich das Warten auf dessen Nachfolger lohnen, denn es steht eine große Änderung beim Display an.

Samsung Galaxy S26 Ultra mit neuer Displaytechnologie

Samsung plant für das Galaxy S26 Ultra eine echte Display-Innovation. Die neue CoE-Technologie (Color Filter on Encapsulation) soll nicht nur für eine noch brillantere Bilddarstellung sorgen und die Helligkeit deutlich erhöhen, sondern gleichzeitig den Energieverbrauch spürbar senken. Damit könnte Samsung die ohnehin schon beeindruckenden Smartphone-Displays von derzeit bis zu 2.600 Nits noch einmal übertreffen (Quelle: SamMobile).

Die CoE-Technologie ersetzt die bisher üblichen Polarisationsfilter durch spezielle Farbfilter und führt einen schwarzen Pixel Define Layer (PDL) ein. Diese Neuerung macht das Panel nicht nur dünner, sondern verbessert auch die Lichtdurchlässigkeit erheblich. Das Ergebnis: Für die gleiche Helligkeit wird weniger Energie benötigt. Die Technologie könnte die Displayhelligkeit auf über 3.000 Nits steigern – oder bei gleicher Helligkeit die Akkulaufzeit verlängern.

Samsung könnte beim Galaxy S26 Ultra also in die eine oder andere Richtung gehen – oder einen guten Mittelweg finden. Da der Akku vermutlich wieder nicht vergrößert wird und bei einer Kapazität von 5.000 mAh bleibt, sind solche Technologien extrem wichtig für das Unternehmen.

Samsung nutzt diese Technologie bereits

Was viele nicht wissen: Samsung hat die CoE-Technologie bereits beim Galaxy Z Fold 3 eingesetzt – allerdings nur im faltbaren Display. Mit dem Galaxy S26 Ultra wagt Samsung nun erstmals den Einsatz in einem klassischen Smartphone. Bis zur Präsentation dauert es aber noch über ein Jahr. Frühestens im Januar 2026 dürfte es die nächsten Top-Smartphones geben. Am 22. Januar 2025 wird zunächst das Galaxy S25 Ultra vorgestellt.

