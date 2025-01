Wer Apple-Aktien hat, muss sich diesen Termin unbedingt vormerken

Apple-Aktionäre aufgepasst: Den 30. Januar 2025 solltet ihr euch schon mal besser vormerken, denn am besagten Donnerstag wird Apple seine Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 präsentieren. Was sollten Anleger an diesem Tag unbedingt im Blick haben?

Apple verrät Geschäftsergebnisse am 30. Januar 2025

Vorab: Apples erstes Geschäftsquartal entspricht dem vierten Kalenderquartal 2024, also den Monaten Oktober bis Dezember – nur um Verwirrungen an dieser Stelle zu vermeiden. Traditionell ist dieses Quartal für Apple besonders umsatzstark, da es die wichtigen Feiertagsverkäufe umfasst.

Die Telefonkonferenz zur Erläuterung der Quartalsergebnisse findet in diesem Jahr am 30. Januar 2025 um 14:00 Uhr pazifischer Zeit statt, was 23:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit entspricht. Interessierte können die Übertragung über die Investor-Relations-Website von Apple verfolgen (Quelle: Apple Investor Relations).

Für Aktionäre und solche, die es werden möchten, ist die Veröffentlichung der Quartalszahlen immer ein wichtiger Termin. Sie liefert nicht nur Daten zur aktuellen Geschäftsentwicklung, sondern auch Hinweise auf zukünftige Trends und Strategien des Unternehmens. Es bleibt abzuwarten, ob Apple die Erwartungen der Analysten erfüllen oder gar übertreffen wird.

Wie schlagen sich Apples neue Geräte?

Besonders spannend wird es zu sehen sein, wie sich die kürzlich eingeführten Produkte auf die aktuellen Geschäftszahlen auswirken. Im letzten Quartal brachte Apple nämlich unter anderem neue Modelle des iPad mini, Mac mini, MacBook Pro und iMac auf den Markt. Die Verkaufszahlen dieser Geräte während der Feiertagssaison dürften einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtleistung des Unternehmens haben.

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang: Im Vergleichszeitraum des Vorjahres, also im ersten Quartal 2024, erzielte Apple einen Umsatz von 119,6 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 33,9 Milliarden US-Dollar. Für das aktuelle Quartal prognostizierte Apple ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich im Jahresvergleich.

Apples neue Produkte des letzten Jahres:

