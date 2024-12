Wer günstige Dubai-Schokolade haben will, sollte nächste Woche zu Lidl rennen

Wenn ihr bisher noch keine Dubai-Schokolade hattet, weil euch diese einfach zu teuer war, dann könntet ihr am 13. Dezember 2024 bei Lidl reinschauen. In 20 ausgewählten Filialen verkauft der Discounter zwei verschiedene Sorten zu einem richtig guten Preis.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lidl verkauft Dubai-Schokolade für 3,29 Euro

Dubai-Schokolade liegt aktuell voll im Trend und jetzt springen auch die Discounter mit auf den Zug auf. Das sorgt dafür, dass ihr nicht mehr 10 oder 15 Euro für eine Tafel Schokolade zahlen müsst, sondern nur noch 3,29 Euro wie bei Lidl ab dem 13. Dezember.

Anzeige

Doch es gibt Einschränkungen:

Lidl verkauft nur 10.000 Stück

Ihr müsst Lidl Plus nutzen, um auf den Preis von 3,29 Euro zu kommen. Der Normalpreis liegt bei 5,99 Euro

Die Dubai-Schokolade wird nur in 20 Lidl-Filialen verkauft

Anzeige

Besonders der letzte Punkt dürfte für viele von euch zum Problem werden. In folgenden Filialen wird die Dubai-Schokolade am 13. Dezember verfügbar sein:

01307 Dresden, Comeniusplatz 2

04109 Leipzig, Brühl 1

10117 Berlin, Leipziger Straße 42

10365 Berlin, Frankfurter Allee 208-212

10827 Berlin, Hauptstraße 122

20535 Hamburg, Carl-Petersen-Straße 55-57

21079 Hamburg, Rönneburger Straße 23

40231 Düsseldorf, Benrather Straße 7b

50667 Köln, Neumarkt 8-10

50674 Köln, Habsburgerring 2

60528 Frankfurt, Goldsteinstraße 157

60596 Frankfurt, Oppenheimer Landstraße 77/79

70191 Stuttgart, Rosensteinstraße 55

70193 Stuttgart, Schwabstraße 91

70469 Stuttgart, Stuttgarter Straße 32

74172 Neckarsulm, Hohenloher Straße 2

80335 München, Dachauer Straße 92

80804 München, Leopoldstraße 144

80992 München, Pelkovenstraße 152

81379 München, Kistlerhofstraße 152

Ist euer Lidl nicht dabei, dann könnt ihr online zuschlagen:

Dubai Schokolade nach original Rezept Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.12.2024 08:39 Uhr

Am 16. Dezember auch bundesweit bei Lidl

Lidl bietet die Dubai-Schokolade aber nicht nur am 13. Dezember an, sondern am 16. Dezember von der Marke MilanGo in allen 3.250 Filialen in Deutschland an. Der Preis wird für eine 126-Gramm-Tafel bei 3,99 Euro liegen. Die Verfügbarkeit wird immer besser und das wird die Preise weiter purzeln lassen.

Anzeige

Ihr könnt Dubai-Schokolade auch einfach selbst machen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.