Xiaomi bricht Rekord: Neues Handy verkauft sich wie geschnitten Brot

Xiaomi hat in China neue Redmi-14-Smartphones vorgestellt. Im Vergleich zu den Vorgängern wurde an vielen Stellen nachgebessert. Wer sich kein High-End-Modell leisten möchte, greift zu dieser Smartphone-Reihe. Und das tun auch sehr viele. Das Top-Modell Redmi Note 14 Pro+ soll sich besonders gut verkaufen.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ ist ein Handy-Bestseller

Mit der Redmi-14-Serie hat Xiaomi einige neue Smartphones für die Mittelklasse vorgestellt, die sich in erster Linie gegen die A-Klasse von Samsung positionieren. Die Modelle haben sich schon immer gut verkauft, doch jetzt soll Xiaomi ein großer Erfolg gelungen sein. Das Redmi Note 14 Pro+ soll sich in der ersten Woche am besten von allen Android-Handys in 2024 in China verkauft haben (Quelle: ithome).

Xiaomi nimmt das als Grund, um die Aktion für Vorbesteller um eine Woche zu verlängern. Wer das Redmi Note 14 Pro+ direkt kauft, erhält eine zusätzliche Qualitätsgarantie für ein Jahr. Gehen das Display oder der Akku kaputt, werden diese kostenlos ausgetauscht. Auf den neuen Silizium-Kohlenstoff-Akku gibt es sogar fünf Jahre Garantie. Das könnte die Verkaufszahlen weiter steigern. Konkrete Zahlen werden aber nicht genannt.

Neue Xiaomi-Handys kommen auch nach Deutschland

Wie bei jeder neuen Redmi-Serie bringt Xiaomi die bezahlbaren Smartphones zunächst in China auf den Markt und will dort den Bedarf decken. Nach einigen Monaten wird der Verkauf dann auch hierzulande starten. Vermutlich wird das aber erst 2025 passieren.

Für Europa plant Xiaomi dabei einige Änderungen an den Smartphones. So sollen das Redmi Note 14 Pro und Note 14 Pro+ wohl 200-MP-Hauptkameras erhalten. In China sind 50-MP-Kameras verbaut. Dafür soll das Teleobjektiv beim Plus-Modell verschwinden. Ob der Silizium-Kohlenstoff-Akku mit einer Kapazität von 6.200 mAh verbaut sein wird, wissen wir aktuell nicht. Vielleicht kommt der ältere 5.000-mAh-Akku zum Einsatz, der sich etwas schneller laden lässt. Sobald Informationen dazu auftauchen, werden wir euch informieren.

Im nachfolgenden Video könnt ihr euch das Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ anschauen:

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ vorgestellt

