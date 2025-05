Xiaomi knöpft sich das Samsung Galaxy S26 mit neuem Handy an zwei Stellen vor, wo es besonders wehtut

Xiaomi hat in letzter Zeit mit seinem eigenen High-End-Chip für Furore und viele Gerüchte zur Smartphone-Zukunft gesorgt. Das hat das chinesische Unternehmen wohl dazu veranlasst, seine tiefe Verbindung mit Qualcomm in den Fokus zu rücken. Gleichzeitig ist auch das Design des kommenden Xiaomi 16 durchgesickert. Samsung muss sich gleich doppelt warm anziehen.

Xiaomi 16 mit Qualcomm-Herz

Nach dem Auftauchen des eigenen High-End-Chips von Xiaomi wurde viel darüber spekuliert, welche Geräte dieses neue Herz verpflanzt bekommen. Das Xiaomi 16 wohl nicht, denn Qualcomm und das chinesische Unternehmen haben ihre tiefe Partnerschaft noch einmal betont. Mittlerweile arbeiten die beiden Hersteller seit 15 Jahren zusammen und Xiaomi wird auch zu den ersten Unternehmen gehören, die den nächsten Snapdragon-Chip in sein High-End-Smartphone verbauen dürfen:

Das Xiaomi 16 wird also mehr als genug Leistung besitzen und sich das Samsung Galaxy S26 vorknöpfen, das im Nachteil sein könnte. Dort soll nämlich in einigen Regionen wieder der Exynos-Chip verbaut werden.

Auch optisch soll das Xiaomi 16 mehr herausstechen. Erste Renderbilder sollen das kommende Smartphone zeigen:

So soll das Xiaomi 16 aussehen. (© Majinbu Official)

Xiaomi würde sich beim Design der Kamera treu bleiben, das Gehäuse aber deutlich verändern. Auf der Rückseite würde ein Materialmix zum Einsatz kommen, wobei man noch nicht weiß, welche Materialien verwendet werden. Optisch auf jeden Fall deutlich gewagter als bei Samsung in den letzten Jahren. Die Handys des koreanischen Konkurrenten sehen gefühlt alle gleich aus.

Xiaomi 16 soll technisch aufrüsten

Mit einem Display zwischen 6,32 und 6,36 Zoll soll das Xiaomi 16 angenehm kompakt bleiben. Unter der Haube soll der neue Snapdragon-8-Elite-2-Chip werkeln. Die wahre Sensation könnte jedoch der massive 6.800-mAh-Akku mit 100-Watt-Schnellladefunktion werden. Zum Vergleich: Das aktuelle Xiaomi 15 kommt auf 5.240 mAh, selbst der Konkurrent OnePlus 13T erreicht nur 6.260 mAh. Eine neue Akku-Technologie soll es möglich machen und das Handy so zum Dauerläufer werden lassen (Quelle: majinbuofficial).

Mit der Leistung, dem auffälligen Design und riesigem Akku hätte Xiaomi mit dem 16 ordentlich vorgelegt. Schon in diesem Jahr wird eine Vorstellung in China erwartet. Im kommenden Jahr und in direkter Konkurrenz zum Samsung Galaxy S26 dürfte das Smartphone den Weg nach Deutschland finden.