Black Clover: Liste aller Filler-Folgen

In 170 Episoden und vier Staffeln wird die Geschichte von Asta und Yuno in Black Clover erzählt. Welche Filler-Folgen ihr überspringen könnt, ohne Details zur Handlung zu verpassen, zeigt euch die komplette Filler-Liste unten.

Alle Filler-Folgen in Black Clover

Glücklicherweise ist Black Clover kein ewig langer Anime, sodass ihr die 170 Episoden und vier Staffeln relativ schnell nachholt. Wollt ihr dennoch Zeit sparen, könnt ihr die 18 Filler-Folgen überspringen, die die Hauptgeschichte nicht fortführen und eigene Stories erzählen.

Der Filler-Anteil von 11 Prozent ist in Black Clover vergleichsweise niedrig – zumindest im Vergleich zu Bleach mit 45 Prozent. Welche Filler ihr in Staffel 1 bis 4 bedenkenlos überspringen könnt, entnehmt ihr der folgenden Tabelle:

Kapitel Filler-Folgen Staffel 1 Episode 29 Staffel 2 Episode 66

Episode 68

Episode 82 Staffel 3 Episode 123 bis 125

Episode 131

Episode 134 und 135

Episode 142 bis 149

Staffel 4, die von Episode 155 bis 170 reicht, fehlt nicht etwa in der Tabelle oben, es gibt hier schlichtweg keine Filler-Folgen. Wo ihr Black Clover im Stream schauen könnt, haben wir euch im verlinkten Artikel verraten. Ganz nebenbei: Auch das Chibi-Spin-Off „Squishy! Black Clover“ ist enthalten. Die deutschsprachige Premiere feierte Black Clover übrigens erst im April 2020 auf ProSieben MAXX.

Allgemein gelten die Filler-Folgen von Black Clover in der Community als gut und unterhaltsam. Oftmals können Filler qualitativ nicht mit den Canon-Episoden mithalten, doch im Werk von Yūki Tabata ist das anders. Habt ihr keinen Zeitdruck, könnt ihr die Filler-Folgen für zusätzliche Charakterentwicklung oder „Worldbuilding“ genießen.

