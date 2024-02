Berserk of Gluttony: Fortsetzung lesen oder auf Staffel 2 warten?

(© A.C.G.T. Inc., Crunchyroll)

Eine zweite Staffel von „Berserk of Gluttony“ ist noch nicht angekündigt worden. Bei dem Erfolg des Animes ist eine Fortsetzung aber nicht unwahrscheinlich. Welche Möglichkeiten ihr aktuell habt, die Geschichte weiter zu verfolgen, erfahrt ihr hier.

Anime Facts

Die ersten 12 Folgen der Anime-Adaption der gleichnamigen Light Novel von Ichika Isshiki liefen Ende 2023 im Simulcast bei Crunchyroll. Wer unbedingt wissen möchte, wie es mit Fate, Roxy, Eris und Myne weitergeht, hat zur Zeit in Deutschland nicht die beste Auswahl.

Warten auf Staffel 2

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine offizielle Ankündigung für „Berserk of Gluttony“ Staffel 2. Da das verantwortliche Animationsstudio „A.C.G.T Inc.“ eher für die typischen kurzen Animes mit einer Staffel à 12 bis 26 Episoden wie „Orient“, „Dies Irae“ oder „Minami Kamakura High School Girls Cycling Club“ bekannt ist, ist auch eine Schätzung schwer. Wir rechnen frühstens Ende 2024 mit weiteren Folgen.

Anstelle zu Warten könnt ihr natürlich auch einfach eine andere Anime-Serie anfangen. Wir haben hier einige Empfehlungen zusammengefasst, die wirklich jeder Fan gesehen haben sollte:

Manga oder Light Novel lesen?

Wenn ihr nicht auf Staffel 2 warten möchtet, könnt ihr die Geschichte im Manga oder der Light Novel weiterlesen. Doch auch hier gibt es ein Problem: Bisher gibt es keine deutsche Übersetzung der Bücher von „Berserk of Gluttony“. Auch hier muss man also aktuell auf die englische Version ausweichen.

Die 12 Folgen der ersten Staffel behandeln die ersten 30 Kapitel des Mangas. Wenn ihr direkt am Ende des Animes ansetzen möchtet, könnt ihr mit dem 7. Band des Mangas einsteigen (bei Amazon anschauen), welches mit Kapitel 31 beginnt. Aktuell gibt es 9 Volumes des englischen Mangas, Volume 10 ist für Juli 2024 angekündigt.

ENGLISCH: Berserk of Gluttony Vol. 7 (Manga) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:10 Uhr

Auch wenn der Anime ungefähr die ersten 3 der insgesamt 8 Light Novels abdeckt, würden wir hier empfehlen mit dem Lesen vom Anfang der Reihe zu beginnen (bei Amazon anschauen). Die Manga- wie Anime-Adaptionen überspringen bestimmte Kapitel und kürzen einiges ab.

ENGLISCH: Berserk of Gluttony Vol. 1 (Light Novel) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2024 14:12 Uhr

