Black Clover Fortsetzung: Wo bleibt Staffel 5?

Anime Facts

Nach 170 Folgen war es plötzlich Still um die Anime-Adaption von „Black Clover“. 2023 erschien dann der Film „Sword of the Wizard King“, welcher aber nicht zum offiziellen Kanon der Serie zählt. Wo bleibt also die Fortsetzung und damit Staffel 5 von „Black Clover“?

Warum die lange Pause?

Die Fans warten nun seit dem Ende der vierten Staffel im März 2021 auf Folge 171 von „Black Clover“. Die Geschichte ist immerhin nicht auserzählt und der Anime war auch jederzeit erfolgreich genug, um fortgesetzt zu werden. Warum also die Pause?

Anzeige

Der Grund dafür ist denkbar einfach: Die Anime-Adaption hat es in ihren vier Jahren geschafft, den gleichnamigen Manga von Yūki Tabata fast einzuholen. So war lange Zeit nicht genügend Material vorhanden, um die Serie ohne ganze Filler-Arcs oder mit gekürzten Staffeln fortzuführen. In den nun mittlerweile drei Jahren Pause für den Anime sind 9 neue Volumes des Mangas erschienen und die Reihe befindet sich im finalen Arc – Material genug für eine fünfte Staffel …

Gerücht: Ankündigung von Staffel 5 steht bevor

Eine offizielle Ankündigung von Tabata, dem Animationsstudio Pierrot oder Distributor Crunchyroll gibt es aktuell nicht. Wie die Kollegen von ScreenRant berichten, sollen aber mehrere Leaks darauf hindeuten, dass eine Ankündigung der nächsten Staffel nicht mehr lange auf sich warten lässt (Quelle: ScreenRant). Laut den verschiedenen Leakern sollen die neuen Folgen Mitte 2023 grünes Licht bekommen haben. Somit könnte man noch mit einer Ankündigung im Jahr 2024 rechnen – wann die fünfte Staffel dann genau losgeht, ist natürlich weiterhin offen.

Anzeige

Fortsetzung im Manga

Wer keine Lust hat länger auf die Fortsetzung von „Black Clover“ zu warten, kann die Story von Asta auch einfach im Manga weiterlesen. Die 170. Folge des Anime behandelt die Kapitel 269 bis 272, welche das Ende des 27. Bandes darstellen. Mit Band 28 lest ihr so ohne Umschweife direkt weiter.

Anzeige

Black Clover 28: Der Kampf beginnt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.02.2024 16:04 Uhr

Aktuell sind 34 der 36 Volumes beim Manga-Verlag Tokyopop auf Deutsch erschienen. Der 35. Band soll im 10. Juli 2024 veröffentlicht werden (bei Amazon anschauen).

Testet euer Anime-Wissen: Könnt ihr 99 Serien an nur einem Bild erkennen?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.