Yu-Gi-Oh!-Spielmatte: Das solltet ihr beim Kauf beachten

Sammelkarten sind verflixt teuer. Das wussten wir damals am Spielplatz nicht, dementsprechend sehen alte Karten auch oft sehr mitgenommen aus. Damit das heute nicht mehr passiert, sind Kartenhüllen und auch die richtige Spielmatte ein absolutes Muss. Was ihr vor dem Kauf einer Playmat wissen solltet und wo ihr die besten Angebote findet, das lest ihr hier.

Spielmatte: Pflicht bei Yu-Gi-Oh!, Magic und Pokémon

Selbstverständlich könnt ihr auch ohne Spielunterlage auf Turnieren aufkreuzen, mit komischen Blicken ob eurer Verantwortungslosigkeit solltet ihr aber rechnen. Selbst die Spielmatte aus Papier, die bei Yu-Gi-Oh! in Starter- und Structure-Decks im Lieferumfang enthalten ist, schützt eure Karten zumindest etwas vor dem nicht ganz blitzblanken Tisch. Wollt ihr, dass eure Karten ihren Wert auch über längeren Zeitraum behalten, solltet ihr unbedingt in eine Spielmatte investieren. Auswahl gibt es reichlich.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Spielmatten

Nicht jede Matte ist gleich, auch wenn man das Motiv mal außen vor lässt. Die folgenden Unterschiede solltet ihr beim Kauf unbedingt in eure Entscheidung einfließen lassen.

Die Größe: Zwischen einzelnen Sammelkartenspielen gibt es kaum Unterschiede hinsichtlich der Größe der Spielunterlage. Viel eher ist hier zwischen Matten für einen und für zwei Spieler zu unterscheiden. Eine gewöhnliche Playmat für einen Spieler hat ungefähr die Maße 65 Zentimeter x 34 Zentimeter, eine doppelte Matte hat meist 80 x 60 Zentimeter. Hier solltet ihr aber in Betracht ziehen, dass euer Gegner vielleicht gar keine Lust hat, sich mit euch die Matte zu teilen. Für ein Turnier ist eine solche daher nicht immer die beste Lösung.

Kartenzonen: Habt ihr euch für eine Größe entschieden, steht im Raum, ob ihr eine Spielunterlage mit aufgedruckten Kartenzonen oder lieber darauf verzichten wollt. Diese sind besonders für Anfänger empfehlenswert. Wer darauf verzichtet und das Artwork der Spielunterlage nicht mit Kartenzonen verunstalten will, der sollte im Spiel sehr deutlich kommunizieren, in welche Zone er eine Karte spielt. Besonders in Yu-Gi-Oh! kann die Platzierung einer Karte einen großen Unterschied machen. Führt ihr euren Gegner wissentlich in die Irre, kann das in einem Turnier ernste Folgen haben.

Verstärkter Rand & Materialunterschiede: Eure Matte ist ein Gebrauchsgegenstand. Je mehr ihr sie verwendet, desto eher wird sie in Mitleidenschaft gezogen. Die Ränder fransen aus, vielleicht findet sich früher oder später ein Kaffeefleck darauf. Das bedeutet, dass ihr sie über kurz oder lang austauschen müsst, sofern ihr nicht darauf Acht gebt. Eine Lösung könnte sein, direkt in eine teurere Unterlage zu investieren. Nicht nur hat die Oberfläche ein besseres Material, bei wertigeren Matten sind manchmal auch die Ränder vernäht und so verstärkt. Außerdem passt ihr vielleicht auch besser darauf auf, wenn ihr etwas mehr Geld dafür gezahlt habt.

Konami oder Custom? Die besten Anbieter für Spielmatten

Auf Amazon finden sich zahlreiche Angebote für Spielmatten. Nicht alle sind auch wirklich ihr Geld wert. Auf billigen Matten ist das Artwork oft in einer niedrige Auflösung gedruckt, das kann besonders bei Kartenzonen sehr unschön aussehen. Sicher seid ihr, wenn ihr eine von Konami lizensierte Matte kauft. Diese findet ihr in Hobbyshops oder Kartenläden, auf Amazon und anderen Onlineshops wie „Gate to the Games“ oder Trader-Online.de.

Cardmarket und Kleinanzeigen sind die besten Adressen, wenn ihr euch für spezielle Matten interessiert, die lediglich an Turniersieger, an Judges oder bei der Gamescom herausgegeben werden. Diese unterscheiden sich zwar qualitativ nicht von den normalen, lizensierten Matten, allerdings ist das Artwork seltener und es wird meist mit einem Schriftzug auf den Erfolg des ursprünglichen Besitzers hingewiesen.

Eine dritte Option sind selbst designte Spielmatten. Diese könnt ihr entweder auf Websiten wie „Custom Playmat“ anpassen und bestellen oder aber ihr sucht auf Etsy nach einer passende Unterlage. Manche Künstler sind recht populär und die Produkte heiß begehrt, auf Kleinanzeigen können manche Unterlagen schon mehrere hundert Euro kosten. Besonders begehrt sind die „Spellground“-Stoffmatten. Damit könnt ihr am nächsten Spieleabend richtig angeben.

