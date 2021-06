Die neue Spezialwaffe Nagelpistole könnt ihr nun in Call of Duty: Black Ops Cold War bekommen. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr die Waffe schnell freischaltet und worauf ihr achten solltet.

Call of Duty: Black Ops Cold War Facts

Zu Beginn von Season 4 in CoD Black Ops Cold War sind drei Waffen ins Spiel gekommen: das leichte Maschinengewehr MG 82, das Sturmgewehr C58 und die Spezialwaffe Nagelpistole. Die ersten beiden Waffen erhaltet ihr automatisch im Battle Pass auf Stufe 15 und Level 31. Für die Nagelpistole müsst ihr jedoch eine Herausforderung meistern.

So schaltet ihr die Nagelpistole schnell frei

Die Nail Gun ist jetzt offiziell veröffentlicht, ihr könnt sie in eurem Menü von Cold War sehen und inspizieren. Ihr findet sie bei den Sekundärwaffen, im Reiter Spezialwaffen. Um sie freizuschalten, müsst ihr eine von zwei Herausforderungen absolvieren:

Im Multiplayer: Erreicht in 15 verschiedenen abgeschlossenen Spielen 5 Eliminierungen mit Spezialwaffen. In Zombies: Erreicht in Ausbruch 25 Abschüsse mit Spezialwaffen in 12 verschiedenen abgeschlossenen Regionen.

Bei den letzten Waffen die ihr freischalten musstet, ging es immer im Zombie-Modus weitaus schneller. Dieses Mal ist jedoch der Mehrspieler-Modus für viele Spieler der schnellere Weg. Ihr solltet am besten kleine Maps wie Nuketown oder Hijacked spielen, um dort die 5 Abschüsse mit Spezialwaffen zu erhalten.

Falls ihr es doch im Zombie-Modus machen möchtet, könnt ihr einfach in der ersten Region die 25 Abschüsse erhalten, den Bereich abschließen, das Match verlassen und den Prozess wiederholen. Anders als im Multiplayer, müsst ihr in Ausbruch die Spiele nicht komplett abschließen, sondern nur eine Region beenden.

Insgesamt gesehen sind jedoch beide Modi ungefähr gleich schnell mit ihrer jeweiligen Freischaltbedinung. Für die Challenges müsst also eine der drei folgenden Spezialwaffen verwenden:

Falls ihr die Armbrust R1 Schattenjäger und das Ballistikmesser nicht freigeschalten habt, müsst ihr also den Granatwerfer M79 benutzen. Für ihn braucht ihr keine Challenge zu absolvieren, ihr müsst euch nur auf Stufe 52 befinden.

Wichtiger Hinweis: Früher konntet ihr nach dem Erreichen der Herausforderungskriterien das Match verlassen und direkt ein neues Spiel suchen, damit der Fortschritt schneller vorangeht. Bei Freischaltungen von anderen Waffen in der Vergangenheit, führte dieses Vorgehen jedoch zu einem Reset-Bug, bei dem euer Fortschritt irgendwann auf einen früheren Zeitpunkt zurückgesetzt wird. Spielt deshalb auf jeden Fall jedes Match bis zum Schluss, damit euch der gewonnene Fortschritt nicht verloren geht. Zum Glück steht es auch neuerdings in der Beschreibung der Herausforderung, allerdings haben viele Spieler noch die alte Vorgehensweise im Kopf.

Call of Duty: Black Ops Cold War | 5.000 Punkte | PS4/PS5 Download Code

Was haltet ihr von der neuen Spezialwaffe Nagelpistole? Habt ihr die Waffe schon freigespielt und werdet ihr sie öfters benutzen? Anders als in Black Ops 3 besitzt die Waffe dieses Mal keine Aufsätze. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!