Manche Tastenkürzel lassen sich mit Hilfe der Tasten „Ctrl“ und „Strg“ bedienen. Was bedeuten die Abkürzungen „Strg“ und „Ctrl“ bei einer PC-Tastatur? Gibt es auch eine Strg-Taste am Mac?

Mit Hilfe der Strg-Taste lassen sich viele Arbeiten am PC beschleunigen. So könnt ihr zum Beispiel mit der Büro-Software Microsoft Office effizienter arbeiten, indem ihr bestimmte Tastenkombinationen drückt, für die ihr die Tasten benötigt.

„Strg“ heißt nicht string: Wo ist die Taste?

Früher hat man oft gedacht, dass strg für das englische Wort „string“ stünde. Das ist aber nicht so, obwohl die Überlegung gar nicht so weit hergeholt ist. Erstens wird „string“ im Englischen tatsächlich gerne mit „strg“ abgekürzt. Zweitens wird mit der entsprechenden Taste auch immer ein Befehl mit einer Tastenkombination, eine Tastenkette sozusagen gestartet. „String“ bedeutet übersetzt schließlich auch 'Kette‘ oder 'Abfolge‘. So logisch es aber auch klingen mag, die richtige Bedeutung ist Steuerung. Übrigens sind auch „strong“ oder „strange“ falsch.

Hier findet ihr die Strg- beziehungsweise Ctrl-Taste. (Bildquelle: Getty Images / Nikola Pesic)

Die Steuerungstaste befindet sich immer links unten auf der Tastatur.

auf der Tastatur. Zusätzlich gibt es noch eine zweite Taste auf der rechten Seite der Tastatur, links neben den Pfeiltasten .

. Die Strg-Taste hat keine eigene Funktion, sie wird immer zusammen mit mindestens einer weiteren Taste verwendet, um eine Aktion auszuführen.

Strg und Ctrl: Gibt es einen Unterschied?

Das „Strg“ auf der Tastatur bedeutet „Steuerung“. „Ctrl“ steht demnach auf Tastaturen mit englischsprachigem Layout. Dort steht es für „Control“. Zwischen strg und ctrl gibt es keinen Unterschied. Es handelt sich um die gleichen Tasten. Beide Keys machen das Gleiche und befinden sich an der gleichen Stelle.

Strg: Wichtige Befehle der Steuerungstaste

Die Taste kann den Arbeitsalltag am PC erleichtern, da mit bestimmten Kombinationen Befehle ausgeführt werden können. So spart man sich eine Abfolge von Mausklicks und kann bestimmte Aktionen direkt durchführen, ohne die Hände vom Keyboard nehmen zu müssen.

Am bekanntesten sind hier wohl die Tastenkombination für „Kopieren“ oder „Einfügen“. Ihr könnt mit Strg-Tastenkürzeln aber auch alles markieren oder die Tastenkombination zum Suchen einer Textstelle verwenden. Das geht wie folgt:

Code Befehl Strg + A Alles markieren. Befindet ihr euch in einem Ordner, werden beispielsweise alle Dateien markiert, in einem Textdokument der gesamte Text. Strg + C Tastenkombination kopieren: Hiermit könnt ihr zuvor markierte Dateien oder Text kopieren. Einfügen findet ihr weiter unten. Strg + F Drückt ihr in einem Programm Strg-F, öffnet sich meistens die Suchfunktion. Strg + H und Strg + R Strg-H oder Strg-R stehen für „Suchen“ und „Ersetzen“. Damit lassen sich beispielsweise in Texten bestimmte Stellen heraussuchen und durch etwas anderes ersetzen. Strg + O Öffnet ein markiertes Programm Strg + P Damit öffnet man die Optionen zum Drucken. Strg + Q Beendet das Programm. Strg + S Speichern die aktuelle Datei. Strg + V Tastenkombination, um Text oder Dateien einzufügen, die zuvor markiert und ausgeschnitten oder kopiert wurden. Strg + X Texte oder Dateien ausschneiden. Strg + + Damit wird die Anzeige vergrößert. Strg + - So wird die Ansicht wieder verkleinert. Strg + 0 Stellt die Standardgröße der Ansicht wieder her. Strg + F4 Schließt ein aktuell geöffnetes Dokument oder Fenster in einem Programm. Mit Alt und F4 lässt sich das komplette Programm beenden.

Strg+Alt+Entf: Taskmanager öffnen

Mit dem Tastenkürzel Strg+ Alt+Entf lässt sich unter Windows der Taskmanager öffnen. Dort könnt ihr laufende Programme und Prozesse beenden. Mit Windows 10 und 11, gibt es gleich mehrere verschiedene Wege dafür. Ob Strg+Alt+Entf bei Windows 10 funktioniert und welche Wege euch ans Ziel führen, lest ihr in unserem Artikel Windows 10: Taskmanager aufrufen und öffnen - So geht's.

Strg bei Mac

Für die Strg-Taste auf dem Mac gibt es zwei Möglichkeiten, je nachdem, zu welchem Zweck ihr sie dort verwenden möchtet:

cmd-Taste (früher Apfel-Symbol): Command-Taste zur Eingabe von Befehlen per Tastenkürzel.

Ctrl-Taste am Mac: Ersetzt beispielsweise die rechte Maus-Taste, ermöglicht die Eingabe von Sonderzeichen oder Fenster-Scrollen.

Um mit der Strg-Taste Tastenkürzel am Mac auszuführen, könnt ihr in der Regel also die cmd-Taste ausprobieren.

