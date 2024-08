Dead Island: Komplettlösung

Willkommen zu unserer Komplettlösung zum Zombie-Survival-Abenteuer Dead Island aus dem Jahr 2011. In der Lösung findet ihr detaillierte Walkthroughs zu allen Haupt- und Nebenmissionen, damit ihr den Horror auf der Insel überleben könnt.

Lösung für Dead Island (2011)

Das Spiel besteht aus einer Hauptquest-Reihe und vielen Nebenquests, die aber teilweise für das Erfüllen einer bestimmten Hauptquest relevant sind. Wir haben auch Nebenquests mit in die Lösung einbezogen. Damit ihr die Hauptstory relevanten Quests von den nicht relevanten unterscheiden könnt, wurden alle Quest, die ihr zum Abschließen des Spiels benötigt mit einem Stern markiert.

Prolog: „Raus aus den Federn“

Nachdem ihr euch das Intro angeguckt habt, habt ihr die Möglichkeit ein neues Spiel zu starten. Ihr könnt zwischen den vier Charakteren Logan, Purna, Xian und Sam B auswählen.

Chaos-Overtüre

Chaos-Overtüre ist die erste Quest und findet im Prolog statt. Ihr wacht in eurem Hotelzimmer aus und müsst zunächst die Suite verlassen. Geht zur Tür und öffnet sie. Ihr solltet nun im Flur sein, wo ihr die Notfalltreppe suchen müsst. Nehmt unterwegs alle Gegenstände mit, die ihr findet. Die Treppe wird leider versperrt sein und ihr müsst weiter zur Fahrstuhl-Lobby.

Lauft also auf den Balkon und geht nach der Sequenz zum Fahrstuhlschacht. Da der Fahrstuhl beschädigt ist, müsst ihr von oben in ihn hineinklettern. Geht dazu zur Luke (ihr dürft nicht auf ihr stehen) und öffnet sie. Im Fahrstuhl werdet ihr von einem Unbekannten per Aufzuglautsprecher kontaktiert. Er gibt euch ein paar Tipps wie ihr die ersten Minuten überlebt.

Geht zur Zielmarkierung und rennt Weg nachdem ihr die Infizierten gesehen habt. Als nächstes werdet ihr in einem Zimmer mit vielen Überlebenden aufwachen.