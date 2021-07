FIFA 22 erscheint in zwei Editionen am 1. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia und Nintendo Switch. Im Folgenden stellen wir euch beide Versionen mit ihren Inhalten, Preisen und Vorbestellerboni etwas genauer vor.

FIFA 22 Facts

Hinweis: Ihr müsst unbedingt berücksichtigen, dass FIFA 22 nur auf den Next-Gen-Konsolen, also PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S, und Google Stadia die wie Hypermotion einsetzt. Selbst auf dem PC kommen die Next-Gen-Features nicht zum Einsatz. Auf der Nintendo Switch gibt es erneut nur eine Legacy Edition, ihr bekommt dort also nicht mehr als aktualisierte Trikots und Kader. Ihr müsst unbedingt berücksichtigen, dass FIFA 22 nur auf den Next-Gen-Konsolen, also PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S, und Google Stadia die Neuerungen wie Hypermotion einsetzt. Selbst auf dem PC kommen die Next-Gen-Features nicht zum Einsatz. Auf der Nintendo Switch gibt es erneut nur eine Legacy Edition, ihr bekommt dort also nicht mehr als aktualisierte Trikots und Kader.

FIFA 22 Standard Edition vorbestellen

Die Preise liegen bei 69,99 Euro auf Last-Gen-Konsolen, 79,99 Euro auf Next-Gen-Konsolen, 59,99 Euro auf PC und 39,99 Euro auf der Nintendo Switch.

Die Vorbestellerboni für die Standard-Version sind wie folgt:

Team-of-the-Week-1-Spieler-Item

Kylian Mbappé-Leih-Item

FUT Ambassador-Leihspielerwahl

Karrieremodus-Eigengewächs

FIFA 22 - Standard Plus Edition [Playstation 5]

FIFA 22 Ultimate Edition vorbestellen

Die Preise der Ultimate Edition liegen bei 99,99 Euro auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S und bei 79,99 Euro auf dem PC.

Folgende Vorteile habt ihr mit der Ultimate Edition:

4 Tagevorabzugriff, ihr könnt das Spiel also 4 Tage früher spielen.

Beide-Versionen-Anspruch (Beispiel: Upgrade von PS4- auf PS5-Version)

Wenn ihr die Ultimate-Version vorbestellt, erhaltet ihr zudem noch folgende Boni:

Alle Vorbestellerboni der Standard-Edition

Zeitlich begrenztes Angebot - FUT-Helden-Spieler-Item

Ones-to-Watch-Spieler-Item

4.600 FIFA Points

Wichtiger Hinweis: Wenn ihr einen kostenfreien Anspruch auf ein Upgrade auf die neue Konsolengeneration haben möchtet, also, dass ihr beispielsweise eure PS4- auf die PS5-Version upgraden könnt, müsst ihr die Ultimate-Edition kaufen. Mit der Standard-Edition gibt es keine Möglichkeit auf ein kostenloses Upgrade.

Egal welche Edition ihr euch kauft, der Cover-Star ist auf jeder Version immer Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain.

PSN Guthaben-Aufladung für FIFA 22 Ultimate | Download Code - deutsches Konto

Was sagt ihr zu den Inhalten der unterschiedlichen Versionen von FIFA 22? Vor allem, wie steht ihr dazu, dass ihr den Beide-Versionen-Anspruch nur bei der Ultimate Edition besitzt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!