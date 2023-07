Hin und wieder kommt es vor, dass das Gigaset-Telefon bei eingehenden Anrufen nicht mehr klingelt. Was kann man tun, wenn das Mobilteil stumm bleibt?

Es kann verschiedene Gründe geben, warum das Gigaset-Gerät nicht klingelt. Die nachfolgenden Tipps helfen, das Problem zu beseitigen.

Gigaset klingelt plötzlich nicht mehr?

Falls gar keine Anrufe am Gigaset-Festnetz-Telefon eingehen, solltet ihr in den Einstellungen überprüfen, ob nicht versehentlich eine Rufumleitung eingerichtet wurde. An der Basis oder im verbundenen Router solltet ihr zudem nachsehen, ob dort die korrekte Anrufnummer ausgewählt ist. In den Router-Einstellungen könnte es im „Telefonie“-Bereich weitere Optionen geben, die eingehende Anrufe verhindern oder stummschalten.

Stellt zudem sicher, dass die Basis richtig angeschlossen ist und das Mobilteil damit verbunden ist. Auch Störungen bei Telefonanbieter können dafür sorgen, dass ihr nicht angerufen werden könnt.

Kein Ton bei eigehenden Anrufen?

Gehen Anrufe zwar ein, klingelt aber nur die Basis und nicht das Mobilteil, überprüft das:

Möglicherweise wurde das Telefon stummgeschaltet . Drückt länger auf die Stern-Taste (*) , um die Stummschaltung zurückzunehmen.

. Drückt länger auf die , um die Stummschaltung zurückzunehmen. Vielleicht ist die Laustärke auch einfach zu leise eingestellt. Steuert die Einstellungen an und öffnet in den „Mobilteil“-Optionen den Bereich „Lautstärke“. Wählt hier unter „Klingelton“ einen höheren Wert.

eingestellt. Steuert die Einstellungen an und öffnet in den „Mobilteil“-Optionen den Bereich „Lautstärke“. Wählt hier unter „Klingelton“ einen höheren Wert. Manchmal liegt auch ein Fehler mit einem bestimmten Klingelton vor. Ändert den Ton für eingehende Anrufe und überprüft, ob das Problem immer noch vorliegt.

vor. Ändert den Ton für eingehende Anrufe und überprüft, ob das Problem immer noch vorliegt. Auch die Stromsparfunktion ( „ECO“-Modus ) kann dafür sorgen, dass das Gigaset-Gerät nicht klingelt. Schaltet den Modus in den Einstellungen aus und lasst euch erneut anrufen.

) kann dafür sorgen, dass das Gigaset-Gerät nicht klingelt. Schaltet den Modus in den Einstellungen aus und lasst euch erneut anrufen. Sind mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet, meldet eines davon ab.

ab. In einigen Fällen kann man Probleme mit dem Mobilteil auch durch einen kleinen Trick beheben. Nehmt dazu die Akkus aus dem Gerät und lasst sie für rund 2 Minuten draußen . Legt sie dann wieder hinein und überprüft, ob jetzt wieder alles funktioniert.

. Legt sie dann wieder hinein und überprüft, ob jetzt wieder alles funktioniert. In den Einstellungen lässt sich das Gigaset-Gerät auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Vielleicht kann das Problem so beseitigt werden.

Helfen die Tipps nicht, ist das Mobilteil vermutlich defekt und muss repariert oder ausgetauscht werden.

