„Ihre Organisationsdaten können hier nicht eingefügt werden“: Was tun?

Manchmal taucht bei dem Versuch, Daten aus einer Anwendung in eine andere einzufügen der Fehler „Ihre Organisationsdaten können hier nicht eingefügt werden“ auf. Was bedeutet das und was kann man dagegen tun?

In einigen Fällen findet man den Hinweis auch als Text in Apps, zum Beispiel als Kommentar oder in Beschreibungen.

Hinter der Fehlermeldung steckt ein Sicherheitsmechanismus, den ein Administrator festgelegt hat. Das kann in Office-Anwendungen wie Outlook der Fall sein, in denen sensible Daten enthalten sind. Dort ist es Administrator-seitig untersagt, Inhalte einfach zu kopieren und an anderer Stelle einzufügen, zum Beispiel in Webseiten. Der Fehler kann sowohl in Desktop-Programmen als auch bei Apps auf dem Android-Smartphone und iPhone auftreten. Möchte man den Fehler umgehen, müssen die Sicherheitsrichtlinien zum Kopieren sensibler Inhalte zunächst bearbeitet werden. Das funktioniert in der Anwendung „Microsoft Intune“. In Intune kann man die Richtlinien im Bereich „Client apps“ bearbeiten.

Manchmal findet man neben der Fehlermeldung auch eine genaue Zeichenangabe. Dann lautet der Fehler zum Beispiel „Ihre Organisationsdaten können hier nicht eingefügt werden. Es sind nur 25 Zeichen zulässig“. In solchen Fällen kann man versuchen, das Problem zu umgehen, indem der Text, den man einfügen will, gekürzt wird. Man kopiert also weniger Zeichen als in der Beschränkung angegeben sind und versucht erneut, seinen Inhalt einzugeben. Alternativ setzt man die Richtlinien für die erlaubte Zeichenzahl in Intune hoch.

Das Problem tritt auch in diesen Fällen auf:

Eine Datei, die man bearbeiten möchte, ist schreibgeschützt.

Das Office-Programm, das man nutzt, ist nicht mehr aktuell und muss geupdatet werden.

werden. Es gibt einen temporären Software-Fehler, der sich durch einen Neustart des Programms oder Computers beheben lässt.

Was bedeutet die Meldung?

Lest ihr den Text „Ihre Organisationsdaten können hier nicht eingefügt werden“ und erschließt sich nicht der Sinn dieser Angabe, handelt es sich um einen Fehler, der zum Beispiel durch eine automatisierte Texterstellung hervorgerufen wurde. Der Absender wollte dann vermutlich einen Text automatisch an dieser Stelle einfügen. Durch den Sicherheitsmechanismus konnte der gewünschte Inhalte aber nicht kopiert werden und wurde durch diese Fehlermeldung ersetzt. Der Absender hat sein Ergebnis nicht geprüft und die Meldung online gestellt. Ähnlich verhält es sich bei Web-Seiten, bei denen man den Hinweis „regenerate response“ liest.

