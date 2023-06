Der Zauberer beziehungsweise die Zauberin ist bereits seit dem ersten Serienteil ein fester Bestandteil der Reihe und darf natürlich auch in Diablo 4 nicht fehlen. Wir sagen euch, mit welchen Skills ihr die Klasse zum Spielbeginn besonders gut leveln könnt.

Diablo 4 Facts

Frostmagie, Blitze und Feuerbälle gehören seit über 20 Jahren zum Arsenal der Zauberin in Diablo. Auch in Diablo 4 steht die Klasse wieder zur Auswahl. Falls ihr unsicher seid, welche Skills ihr bei den einzelnen Levelaufstiegen auswählen sollt, könnt ihr euch an der folgenden Tabelle orientieren.

Hinweis: Wollt ihr eine andere Klasse ausprobieren, haben wir auch die besten Skills für Jäger, Wollt ihr eine andere Klasse ausprobieren, haben wir auch die besten Skills für Barbaren Totenbeschwörer und Druiden für euch zusammengetragen.

Kettenblitz-Zauberer in Diablo 4: Skills von Level 1 bis 50

Level Skill 2 Arc Lash 3 Enhanced Arc Lash 4 Kettenblitz 5 Verbesserter Kettenblitz 6 Greater Chain Lightning 7 Flickering Arc Lash 8 Teleport 9 Ice Armor 10 Frost Nova 11 Kettenblitz 12 Kettenblitz 13 Kettenblitz 14 Kettenblitz 15 Arc Lash

Auf Level 15 schaltet ihr euren ersten Enchantment-Slot frei. Wählt dafür den Skill Kettenblitz.

16 Arc Lash 17 Arc Lash 18 Arc Lash 19 Enhanced Frost Nova 20 Mystial Frost Nova 21 Enhanced Teleport 22 Shimmering Teleport 23 Enhanced Ice Armor 24 Align the Elements 25 Unstable Currents 26 Prime Unstable Currents 27 Protection 28 Glass Cannon 29 Glass Cannon 30 Fire Bolt

Auf Level 30 schaltet ihr euren zweiten Enchantment-Slot frei. Diesmal weist ihr diesem den Skill Fire Bolt zu.

31 Fiery Surge 32 Fiery Surge 33 Fiery Surge 34 Glass Cannon 35 Vyr's Mastery 36 Coursing Currents 37 Electroction 38 Electroction 39 Electroction 40 Endless Pyre 41 Warmth 42 Warmth 43 Warmth 44 Devastation 45 Elemental Dominance 46 Elemental Dominance 47 Elemental Dominance 48 Icy Veil

Durch das Erkunden der Weltkarte und dem Absolvieren von Nebenaufgaben erhaltet ihr Ansehen, wodurch ihr insgesamt zehn weitere Skillpunkte freischaltet. Investiert diese in die folgenden Fähigkeiten.

Ansehen Skill 1 Icy Veil 2 Protection 3 Protection 4 Mana Shield 5 Mana Shield 6 Mana Shield 7 Teleport 8 Teleport 9 Teleport 10 Teleport

Diablo 4 (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2023 14:01 Uhr

Kettenblitz-Zauberer in Diablo 4: Items

Euer Build wird umso stärker, sobald ihr ihn mit den richtigen legendären Aspekten ausstattet. Folgende Aspekte passen perfekt zum Kettenblitz-Zauberer: