Jeder Mac-Rechner hat eine eigene Bezeichnung, unter der der Rechner zum Beispiel in lokalen Netzwerken identifiziert werden kann. Um den Apple-Rechner leichter zu erkennen, könnt ihr den Mac-Namen ändern.

Auch für Airdrop ist die Bezeichnung wichtig. Der Name wird bei der ersten Einrichtung des macOS-Computers vergeben. Möglicherweise habt ihr diesen Schritt übersprungen oder euch bei der Installation nicht so viele Gedanken gemacht. Den Namen des Macs oder Macbooks könnt ihr jederzeit auch nachträglich ändern. Das geht in den Systemeinstellungen von macOS.

Macbook & Mac: Gerätenamen ändern

So ändert man den Namen des Macs:

Drückt auf das Apple-Logo im oberen Bildschirmbereich. Steuert hier die Systemeinstellungen an. Tippt „Allgemein“ in der Seitenleiste an. Wählt das Menü „Info“ aus. Hier findet ihr den Gerätenamen. Tippt den Eintrag an, um eine neue Bezeichnung zu wählen. Verlasst das Menü, um die Angabe zu speichern.

Hinweis: Damit Einstellung auch im Terminal sichtbar ist, müsst ihr den Mac einmal komplett neu starten. Es reicht nicht, das Gerät einfach ab- und wieder anzumelden. Danach taucht der Mac unter der neuen Bezeichnung auch im Netzwerk auf.

Macbook & Mac: Name ändern – so gehts

Bei älteren macOS-Versionen findet man die Funktion, mit der man den Namen ändern kann, etwas anders. Geht dafür so vor:

Öffnet wie oben beschrieben die Systemsteuerung. Scrollt etwas nach unten und öffnet den Bereich „Freigaben“. Hier findet ihr eine Übersicht über verschiedene Netzwerkangaben, darunter auch den Namen des Macs- Tippt auf das Feld bei Gerätename. Löscht die bisherige Bezeichnung. Gebt anschließend den neuen Namen ein, unter dem das Macbook oder der Mac gefunden werden sollen. Bestätigt die Eingabe mit der „Enter“-Taste.

An anderer Stelle erfahrt ihr, wie man einen Mac neu aufsetzt und wie sich „Universal Control“ unter macOS und am iPad einrichten und nutzen lässt.

