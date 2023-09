Resident Evil 4: Separate Ways – Alle Aufträge abschließen

Wie in Resident Evil 4 Remake, werdet ihr auch in Adas Abenteuer „Separate Ways“ dem ominösen Händler über den Weg laufen. Für ihn könnt ihr optional sieben Aufträge abschließen, indem ihr die blauen Zettel aufsammelt. Wenn ihr sie meistert, werdet ihr mit Spinellen belohnt, die ihr gegen nützliche Gegenstände tauschen könnt. In diesem Guide findet ihr Videos, die euch die Lösungen für alle Aufträge zeigen.

Elitemesser freischalten

Die Aufträge des Händlers sind zwar optional, aber ihr solltet sie euch keineswegs entgehen lassen. Schafft ihr es, sie alle abzuschließen, schaltet ihr nämlich das Elitemesser im Boni-Shop frei. Dort könnt ihr euch das einzigartige Messer für 1.000 AP kaufen, um es danach in Separate Ways zu benutzen. Das Elitemesser ist unzerstörbar und dadurch äußerst nützlich, wenn ihr Adas Abenteuer mehrmals angehen wollt, um alles Freischaltbare zu erspielen.

Beachtet unbedingt, dass ihr alle Aufträge verpassen könnt, wenn ihr im Spiel voranschreitet. Stellt deshalb sicher, dass ihr erst einen Auftrag im ausgewiesenen Gebiet beendet habt, bevor ihr das Gebiet verlasst. Damit euch das problemlos gelingt, solltet ihr euch nachfolgend unsere Videolösungen zu allen Aufträgen ansehen.

Kapitel 2: Nein zu blauen Medaillons!

Auftrag : Alle blauen Medaillons zerstören

: Alle blauen Medaillons zerstören Gebiet : Steilwand

: Steilwand Belohnung: Spinell x6

Kapitel 3: Nackte Tatsachen

Auftrag : Die Jacke verkaufen

: Die Jacke verkaufen Gebiet : Verlassene Fabrik

: Verlassene Fabrik Belohnung: Spinell x7

Kapitel 4: Nein zu blauen Medaillons! 2

Auftrag : Alle blauen Medaillons zerstören

: Alle blauen Medaillons zerstören Gebiet : Burghof

: Burghof Belohnung: Spinell x7

Kapitel 5: Herr der Wasserstraße

Auftrag : Den „Herrn der Wasserstraße“ verkaufen

: Den „Herrn der Wasserstraße“ verkaufen Gebiet : Gregorios Wasserstraße

: Gregorios Wasserstraße Belohnung: Spinell x8

Kapitel 5: Insektenkiller

Auftrag : Drei Novistadores besiegen

: Drei Novistadores besiegen Gebiet : Pfad der Buße und anschließende Klippe

: Pfad der Buße und anschließende Klippe Belohnung: Spinell x8

Kapitel 6: Hübsche Käfer

Auftrag : Zwei Schmuckkäfer verkaufen

: Zwei Schmuckkäfer verkaufen Gebiet : Trakt 1 (Gebäudeinneres)

: Trakt 1 (Gebäudeinneres) Belohnung: Spinell x10

Kapitel 6: Insektenkiller, die Zweite

Auftrag : Drei Novistadores besiegen

: Drei Novistadores besiegen Gebiet : Verteidigungslinie

: Verteidigungslinie Belohnung: Spinell x9

