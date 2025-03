Signal Chats löschen: So geht's schnell und einfach

Um eure Chat-Übersicht in Signal übersichtlicher zu gestalten oder unerwünschte Unterhaltungen auszublenden, könnt ihr ganze Chats oder einzelne Nachrichten aus dem Verlauf löschen. Wir erklären euch, wie das funktioniert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Signal Chatverlauf komplett löschen

Um eine Unterhaltung mit dem gesamten Gesprächsverlauf zu löschen, geht in der Signal-App wie folgt vor:

Öffnet die Übersicht der Chat-Verläufe. Tippt auf eine Unterhaltung und haltet den Finger auf dem Bildschirm. Ein neues Menü wird aktiviert. Falls ihr mehrere Chatverläufe auf einmal löschen wollt, könnt ihr die entsprechenden Einträge jetzt einfach antippen und so markieren. Drückt nun auf das Papierkorb-Symbol. Bestätigt den Vorgang und die Gespräche werden gelöscht.

Anzeige

Wollt ihr komplett aufräumen, könnt ihr auch alle Unterhaltungen auf einmal löschen. Dafür müsst ihr nicht jede Zeile einzeln antippen. Stattdessen geht ihr wie folgt vor:

Drückt auf das Profilbild-Symbol. Steuert den Bereich „Daten und Speicher“ an. Hier wählt ihr „Speicher verwalten“ aus. Tippt auf die Option „Nachrichtenverlauf löschen“. Bestätigt die Auswahl mit „Löschen“.

Anzeige

Signal: Einzelne Nachrichten im Chat löschen

Daneben könnt ihr auch einzelne Nachrichten in einem Gespräch löschen:

Öffnet den entsprechenden Chat. Tippt auf die entsprechende Nachricht, die ihr löschen wollt. Drückt auf das Papierkorb-Symbol. Wählt „Für jeden Löschen“ aus.

Ihr könnt auch ganze Gruppen in Signal löschen.

Abgeschickte Nachrichten lassen sich innerhalb von 30 Tagen nach dem Versand für alle Teilnehmer löschen. Wurde die Nachricht in der Zeit bereits vom Empfänger gelesen, könnt ihr das natürlich nicht ändern.



Für jeden Kontakt könnt ihr festlegen, dass Nachrichten nach einer bestimmten Zeit automatisch verschwinden:

Drückt im Chat-Verlauf oben auf den Namen des entsprechenden Kontakts. In den Optionen aktiviert ihr die Option „Verschwindende Nachrichten“. Gebt an, nach welcher Zeit die Nachricht gelöscht werden soll. Die Angabe gilt für die Zeit, nachdem die Mitteilung gelesen wurde.

Anzeige

Gelöschte Signal Nachrichten wiederherstellen: Ist das möglich?

Unterhaltungen und Nachrichten solltet ihr nicht zu leichtfertig löschen. Es gibt keine Funktion, um gelöschte Chats in Signal wiederherzustellen. Möglicherweise wurden ältere Mitteilungen aber in einem Signal-Backup gespeichert. Lest ihr das Backup ein, könnt ihr so die verschwundenen Nachrichten wiederherstellen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier:

Apps, die auf euer Handy müssen - Android & iOS Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.