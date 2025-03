Signal: Gruppe löschen – so gehts

„Signal“ bietet wie die meisten Messenger-Apps eine Gruppen-Chat-Funktion. Wenn ihr eine Gruppe nicht mehr braucht, könnt ihr sie zwar löschen, aber dabei gibt es ein paar Dinge zu beachten.

Signal: Gruppe verlassen und löschen

Das Löschen einer Gruppe bei Signal bezieht sich auf euren lokalen Geräten in der Übersicht. Vollständig löschen lässt sich die Gruppe nur, wenn sie von allen Teilnehmern verlassen wurde.

So könnt ihr eine Gruppe in der Signal-App auf dem Handy verlassen:

Öffnet das Gruppengespräch in eurer Chat-Übersicht. Tippt auf den Gruppennamen im oberen Bildschirmbereich. Hier findet ihr die Option zum Verlassen der Gruppe.

Die anderen Gruppenmitglieder werden über euren Austritt informiert. Ihr könnt weiterhin auf den bisherigen Gesprächsverlauf zugreifen und empfangt auch neue Nachrichten. Um nicht wieder in die Gruppe aufgenommen zu werden, könnt ihr die Aufnahme blockieren. Falls ihr eure Meinung ändert und wieder an der Unterhaltung teilnehmen wollt, muss euch ein bestehendes Mitglied wieder zur Gruppe hinzufügen.



So könnt ihr den Chat komplett aus der Übersicht entfernen:

Haltet den Finger länger auf dem Eintrag in der Gesprächsübersicht Wählt dann die Option zum Löschen.

Seid ihr Administrator in einer Gruppe, könnt ihr auch andere Teilnehmer aus dem Gruppen-Chat entfernen. Erst, wenn alle Mitglieder aus dem Gespräch „gekickt“ worden sind und ihr als letzter die Gruppe verlasst, wird die Gruppe vollständig gelöscht.

Signal-Desktop: Gruppe löschen

Auch wenn ihr die Desktop-Version des Signal-Messengers am PC nutzt, könnt ihr eine Gruppe verlassen sowie löschen:

Öffnet das Gruppengespräch. Ruft die Gruppeneinstellungen auf. Hier könnt ihr die „Gruppe verlassen“ anklicken. Auch in der Desktop-Version des Messengers können andere Gruppenmitglieder nur von „Admins“ entfernt werden.

Hier gilt ebenfalls das Motto „Der Letzte macht das Licht aus“ – sprich, verlässt das letzte Mitglied die Gruppe, wird die Unterhaltung endgültig gelöscht.

Neuen Gruppenchat in Signal erstellen

Falls ihr die Gruppenunterhaltungen doch vermisst, habt ihr jederzeit die Möglichkeit, eine neue Gruppe zu erstellen und eure gewünschten Kontakte erneut hinzuzufügen.

Drückt hierfür auf das Stift-Symbol („Verfassen“). Im neuen Menü tippt ihr auf „Neue Gruppe“. Anschließend wählt ihr die Mitglieder auf, mit denen ihr in der Gruppe chatten wollt.

Eine neue Gruppe kann bis zu 1000 Mitglieder enthalten.

Tipp: Ihr könnt nicht nur texten, sondern auch per Videokonferenz in einer Gruppe telefonieren.

