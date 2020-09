Ihr könnt am Mac eine SSH-Verbindung (Secure Shell) aufbauen, um beispielsweise andere Server zu steuern oder zu warten. Wie das per SHH geht, zeigen wir euch hier auf GIGA.

SSH-Verbindung am Mac starten – macOS/OS X

1. Schritt:

Öffnet die Spotlight-Suche, indem ihr oben rechts auf das Lupen-Symbol klickt. Tippt terminal ein und klickt doppelt auf den Eintrag „Terminal“, um es zu öffnen.

2. Schritt:

Mit folgendem Befehl meldet ihr euch mit dem gleichen Benutzernamen wie euer Mac am Server mit der IP 192.168.0.70 über den Standard-Port 22 per SSH an:

ssh 192.168.0.70

3. Schritt:

Wenn ihr euch mit einem anderen Benutzernamen oder über einen anderen Port am entfernen Computer anmelden möchtet, gebt ihr diesen Befehl ein:

ssh 192.168.2.80 -l Harald -p 202

In diesem Beispiel verbindet ihr euch mit der Server-IP 192.168.2.80 via Port 202 mit dem Benutzernamen „Harald“.

Mac: Shortcut für SSH-Verbindungen erstellen

Wenn ihr nicht jedes Mal den langen Terminal-Befehl eingeben möchtet, könnt ihr in der Datei ~/.ssh/config einen Shortcut dafür erstellen. Der Aufbau eines dortigen Host-Eintrages sieht so aus:

Host {NAME DES SHORTCUTS}

User {BENUTZERNAME}

Port {PORT}

HostName {HOSTNAME}

So erstellt ihr einen Shortcut (Server: 192.168.2.80, Benutzername: Harald, Port: 202):

Gebt im Terminal den Befehl nano ~/.ssh/config ein und drückt [Enter], um die Datei zu öffnen, in der die Shortcuts gespeichert werden. Fügt die folgenden Zeilen hinzu:

Host HaraldServer

User Harald

Port 202

HostName 192.168.2.80 Speichert die Datei ab. Anstatt des Terminal-Befehls „ssh 192.168.2.80 -l Harald -p 202“ könnt ihr diese SSH-Verbindung nun einfach mit „ssh HaraldServer“ starten. Falls ihr die Public-Key-Authentifizierung nutzt, könnt ihr über den Parameter IdentityFile den Pfad eures Private-Keys angeben in der Datei angeben. Beispiel:

Host HaraldServer

User Harald

Port 202

HostName 192.168.2.80

IdentityFile ~/.ssh/id_h Ihr könnt innerhalb der Datei auch mehrere solcher Shortcuts untereinander für mehrere Server anlegen.

