Subnautica - Below Zero: Die besten Fahrzeug-Upgrades und Module

Wenn ihr eure Fahrzeuge in Subnautica: Below Zero auf ein neues Level bringen wollt, dann benötigt ihr Erweiterungen. Wir haben für euch die Vorteile und Herstellungsorte der einzelnen Upgrade-Module zusammengefasst.

Anzeige

Ihr habt eure Seebahn, den Krebs-Anzug oder den Schneefuchs? Dann habt ihr sicherlich schnell mitbekommen, wo die Grenzen der drei Fahrzeuge liegen. Es gibt Upgrades, um diese zu erweitern, wie beispielsweise die Tauchtiefe. Die hergestellten Erweiterungen könnt ihr nach eurem Belieben in die Erweiterungs-Slots der Vehikel einsetzen und austauschen.

Die Seebahn-Upgrades und Module

Was die Abteile der Seebahn können und wo ihr die Seebahn-Module findet, zeigen wir euch im verlinkten Guide. In der folgenden Übersicht könnt ihr euch ansehen, wie sich die Erweiterungen auf eure „mobile Basis“ auswirken. Ihr könnt maximal vier Upgrades in eure Seehbahn einbauen.

Anzeige

Erweiterung Funktion Herstellungsort Nachbrennermodul Eure Seebahn wird schneller, verbraucht aber auch etwas mehr Energie. Fabrikator Energieeffizienzmodul Senkt den Energieverbrauch des U-Bootes. Fabrikator Zugkraftmodul Eure Seebahn kann sich mit mehreren Abteilen schneller bewegen. Fabrikator Perimeter-Abwehrmodul Schütz eurer Vehikel vor Angreifern. Fabrikator Tiefenmodul (Stufe 1) Ihr könnt mit der Seebahn sicher bis auf 300 Meter hinabtauchen. Fabrikator Tiefenmodul (Stufe 2) Ihr könnt mit der Seebahn sicher bis auf 650 Meter hinabtauchen. Modifizierungsstation Tiefenmodul (Stufe 3) Ihr könnt mit der Seebahn sicher bis auf 1000 Meter hinabtauchen. Modifizierungsstation

Die meisten Fahrzeug-Erweiterungen stellt ihr an einem Fabrikator her (Bildquelle: Subnautica: Below Zero | Unknown Worlds Entertainment) )

Die Erweiterungen für den Krebs-Anzug

Das Besondere am Krebs-Anzug: Er hat nicht nur vier Erweiterungs-Slots, sondern auch seine zwei Arme können gegen Werkzeuge ausgetauscht werden.

Anzeige

Erweiterung Funktion Herstellungsort Frachtmodul Steigert die Frachtkapazität um 6 Slots (stapelbar). Fabrikator Wärmereaktor Lädt die Energiezellen des Anzuges in heißen Umgebungen wieder auf. Fabrikator Sprungtriebwerk Ermöglich extra hohe Sprünge. Fabrikator Tiefenmodul (Stufe 1) Ihr könnt mit dem Krebs-Anzug sicher bis auf 700 Meter hinabtauchen. Fabrikator Tiefenmodul (Stufe 2) Ihr könnt mit der Krebs-Anzug sicher bis auf 1100 Meter hinabtauchen. Modifizierungsstation Schubkanone Ersetzt einen Arm mit einer Schubkanone. Fabrikator Wurfhakenarm Ersetzt einen Arm mit einem Wurfhaken, mit dem ihr euch agiler fortbewegen könnt. Fabrikator Bohrerarm Ersetzt einen Arm durch einen Bohrer mit dem ihr große Ressourcenvorkommen abbauen könnt. Fabrikator Torpedoarm Ersetzt einen Arm durch eine Torpedorampe mit dem ihr Wirbel- oder Säuretorpedos abfeuern könnt. Fabrikator

Die besten Tiefenmodule könnt ihr an der Modifizierungsstation anfertigen. (Bildquelle: Subnautica: Below Zero | Unknown Worlds Entertainment) )

Upgrades für den Schneefuchs

Der kleine Schneefuchs bietet zwar nur einen Erweiterungs-Slot, dennoch lohnt sich ein Blick auf die verfügbaren Upgrades.

Erweiterung Funktion Herstellungsort Sprungmodul Ermöglicht kleine Sprünge mit dem Schneefuchs und sorgt so für mehr Agilität. Fabrikator Eiswurmabwehrmodul Hiermit werdet ihr seltener von Eiswürmern angegriffen. Fabrikator

Die besten Module und Upgrades in Subnautica: Below Zero

Besonders zu empfehlen sind selbstverständlich die Tiefenmodule. Diese erweitern euren Erkundungsbereich um ein vielfaches und sollten somit zur Standardausrüstung für die Erkundung der tieferen Meeresregionen gehören – sowohl bei der Seebahn als auch bei dem Krebs-Anzug. Viel Spaß macht außerdem der Wurfhakenarm für den Exo-Anzug oder das Sprungmodul für euer Hoverbike. Es lohnt sich die Konfiguration eurer Vehikel für eure Vorhaben und individuellen Vorlieben anzupassen und auch zu experimentieren.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.