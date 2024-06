Windows 10/11: Kalenderwoche (KW) anzeigen

Standardmäßig zeigt der Kalender von Windows 10 und 11 keine Kalenderwoche an. Wie ihr diese Anzeige in der Taskleiste hinzufügt, erklären wir hier.

Windows-Kalender: Kalenderwoche anzeigen (KW)

Um die aktuelle Kalenderwoche in der Taskleiste neben dem Datum anzeigen zu lassen, benötigt ihr ein kleines Zusatzprogramm.

1. Schritt:

Hier ladet ihr das Tool herunter. (Bildquelle: GIGA)

Öffnet die Webseite unckel.de/tools/kalenderwoche/ und klickt auf den Button „Download Kalenderwoche“, um das Programm „CWT_Setup_1.2.0.4.exe“ (1,5 MB) herunterzuladen.

2. Schritt:

Klickt im Assistenten auf „Next“. (Bildquelle: GIGA)

Klickt doppelt auf die EXE-Datei, um das Programm zu installieren. Klickt im Installations-Assistenten auf den Button „Next“ (Weiter), „Install“ (Installieren) und abschließend auf „Finish“ (Fertigstellen).

3. Schritt:

Hier wird noch das „.NET Framework“ benötigt. (Bildquelle: GIGA)

Unter Umständen seht ihr jetzt die Meldung, dass die Software „.NET Framework 3.5“ (Was ist das?) benötigt wird, damit das Programm funktioniert. Klickt dann auf die Schaltfläche mit dem Schutzschild-Symbol „Feature herunterladen und installieren“. Nach der Installation klickt ihr auf den Button „Schließen“.

4. Schritt:

In Windows 10 kann man die KW einfach neben das Datum ziehen. (Bildquelle: GIGA)

Startet Windows neu. Danach klickt ihr in der Taskleiste unten rechts auf den kleinen Pfeil, der nach oben zeigt. Hier seht ihr nun die Anzeige der Kalenderwoche (KW) als Zahl. In Windows 10 zieht die KW mit der Maus in die Taskleiste neben der Datumsanzeige. In Windows 11 funktioniert das nicht. Klickt stattdessen mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste und wählt „Taskleisteneinstellungen“ aus. Klickt auf die Schaltfläche „Andere Symbole der Taskleiste“ und stellt den Schalter bei „CWT“ auf „Ein“. Nun wird die KW auch direkt in der Taskleiste angezeigt. Leider kann man sie nicht genau neben das Datum ziehen.

So lasst ihr die KW auch in Windows 11 in der Taskleiste anzeigen. (Bildquelle: GIGA)

Der YouTube-Kanal „wlannetzwerkhilfe“ zeigt in seinem Video die KW-Anzeige in der Windows-Taskleiste:

KW: Farben ändern

Wenn ihr die Hintergrundfarbe der KW-Anzeige an die Taskleistenfarbe angleichen wollt, geht das auch. Klickt mit der rechten Maustaste auf die KW-Anzeige und wählt „Settings“ (Einstellungen) aus, um die Text- und Hintergrundfarbe zu ändern. Setzt dann ein Häkchen bei „Transparent Background“ und klickt auf „Save“ (speichern). Allerdings wurde bei uns dann die KW-Schrift fett dargestellt. Wer das nicht mag, kann das Häkchen wieder entfernen und als Hintergrundfarbe die RGB-Werte der Taskleiste manuell eingeben:

Klickt mit der rechten Maustaste auf die KW-Anzeige und wählt „Settings“ (Einstellungen) aus. Klickt auf „Change Background Color“ (Hintergrundfarbe ändern). Gebt für „Rot“, „Grün“ und „Blau“ für die helle Windows-10-Taskleiste die Werte (204, 214, 230) ein. In Windows 11 passen die RGB-Farben (226, 237, 249) ganz gut. Bestätigt die Änderungen dann mit „OK“ und „Save“ (speichern). Bei Bedarf könnt ihr mit „Change Font Color“ auch die Textfarbe frei bestimmen.

Jetzt sieht die Farbe der KW-Anzeige wie die der Taskleiste aus. (Bildquelle: GIGA)

KW-Programm wieder entfernen

So deinstalliert ihr das Programm vollständig:

Klickt mit der rechten Maustaste auf die KW-Anzeige und wählt „Exit“ aus. Drückt die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Tippt appwiz.cpl ein und drückt Enter , um eine Liste aller installierten Programme zu öffnen.

Wählt in der Liste das Programm „CWT“ aus und klickt oben auf den Button „Deinstallieren“. Bestätigt den Hinweis mit „Ja“ und danach mit „OK“.

So deinstalliert ihr die Anzeige der Kalenderwoche wieder. (Bildquelle: GIGA)

Kurzanleitung: KW im Windows-Kalender anzeigen

