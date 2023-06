Wenn ihr in Zelda: Tears of the Kingdom Hateno erreicht, werdet ihr in eine Bürgermeisterwahl hineingezogen. Bei einer Quest müsst Sagono dabei helfen, die Unterstützer ihres Konkurrenten Rietnar ausfindig zu machen. In diesem Guide zeigen wir euch die Standorte der Bewohner.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

„Sagono oder Rietnar“ starten

Im Westen von Hateno wird euch vor der Boutique von Sagono eine Menschentraube auffallen. Redet hier mit Sophora vor dem Laden und sprecht anschließend im Inneren mit Sagono. Dabei stürmt Rietnar in die Boutique und aus dem Streit der beiden entsteht die Bürgermeisterwahl. Redet danach noch einmal mit Sagono, um die Episode „Sagono oder Rietnar?“ zu beginnen.

Rietnars Unterstützer finden

Sagono gibt euch acht Hyule-Pilze, die ihr den Unterstützern von Rietnar schenken sollt. Die gesuchten Bewohner legen keinen Wert auf Mode, sodass ihr sie an der schlichten Kleidung erkennen werdet. Die Standorte der Bewohner variieren je nach Tageszeit. Die folgende Karte zeigt euch die Fundorte der Unterstützer zur Mittagszeit (12 Uhr).

Die Karte zeigt euch die Standorte von Rietnars Unterstützer. (Biild (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Farvel

Kurz nach dem Westeingang steht der alte Mann neben einem Kürbisfeld und futtert eine Möhre. Etwas später geht er rüber zur Anschlagtafel, die sich in der Nähe von Sagonos Laden steht.

Farvel in Hateno. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tamana

Hinter Sagonos Laden findet ihr Tamana, die den Hühnerstall aufräumt.

Tamana in Hateno. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Meddo

Östlich von Tamana könnt ihr Meddo, der gerade in seinem Garten arbeitet, einen weiteren Pilz übergeben.

Meddo in Hateno. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ume

Nördlich von Tamana findet ihr Ume, die auf dem Feld der Schule von Hateno arbeitet.

Ume in Hateno. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Watargo

Ein weiterer Unterstützer Rietnars ist Watargo. Er befindet sich entweder im Inneren des Gasthauses oder steht auf dem Balkon des Gasthauses.

Watargo in Hateno. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dodanz

Anschließend müsst ihr im Osten den Hang zum Hateno-Bauernhof hinauflaufen. Dodanz, der draußen vor dem Stall steht, bekommt einen Pilz von euch.

Dodanz in Hateno. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Koyin

Ebenfalls beim Hateno-Bauernhof findet ihr Koyin. Sie steht auf dem Steg vor dem See.

Koyin in Hateno. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tokk

Der letzte Unterstützer ist Tokk. Der alte Mann steht zur Mittagszeit mit seinen Hühnern vor dem Hateno-Institut.

Tokk in Hateno. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.