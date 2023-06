Das Aero-Set erhöht eure Aerodynamik in Zelda: Tears of the Kingdom. Ihr seid dadurch flexibler in der Luft und könnt beim Fallen schneller in eine Richtung gleiten. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr dieses äußerst nützliche Set erhaltet.

Wie ihr die Aero-Rüstung bekommt

Die Aero-Rüstung findet ihr nicht in Schatztruhen und erhaltet sie auch nicht als Belohnung für Quests. Stattdessen müsst ihr drei optionale Sturzflug-Zeremonie-Herausforderungen meistern. Diese könnt ihr auf drei bestimmten Himmelsinseln angehen, wo ein Dienerkonstrukt die Herausforderung für euch vorbereitet.

Bei der Sturzflug-Zeremonie müsst ihr innerhalb von 35 Sekunden durch alle Ringe fliegen, um ein Rüstungsteil als Belohnung zu erhalten. Zusätzlich schaltet ihr so auch je einen Schrein frei. Damit ihr an den Sturzflug-Zeremonien teilnehmen dürft, müsst ihr eine Sonau-Energiesphäre als Opfergabe darbringen.

Aero-Harnisch

Die erste Sturzflug-Zeremonie findet ihr auf der Insel der Heldenmutprobe über dem Hyrule-Gebirge. Am einfachsten gelangt ihr mithilfe des Turms auf dem Bilio-Berg zur Insel. Katapultiert euch nach oben und gleitet dann nach Südwesten. Um den Aero-Harnisch zu bekommen, müsst ihr die Zeit von 35 Sekunden schlagen. Diese Zeremonie ist im Übrigen die leichteste der drei Prüfungen.

Die Karte zeigt euch, wo sich die Insel der Heldenmutprobe befindet. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg und die Herausforderung zu dem Aero-Harnisch alternativ im folgenden Video an!

Aero-Beinschutz

Den Aero-Beinschutz erhaltet ihr, wenn ihr die Sturzflug-Zeremonie auf der Insel der Tapferkeitsprobe absolviert, die über dem Wald von Hyrule schwebt. Gleitet vom Turm in den Deubran-Ruinen nach Süden, um die Insel zu erreichen. Bei dieser Prüfung müsst ihr ebenfalls 35 Sekunden unterbieten.

Die Karte zeigt euch, wo sich die Insel der Tapferkeitsprobe befindet. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg und die Herausforderung zu dem Aero-Beinschutz alternativ im folgenden Video an!

Aero-Maske

Das letzte Teil der Aero-Rüstung erhaltet ihr auf der Insel der Kühnheitsprobe, die im Osten von Hyrule über der Ranelle-Spitze schwebt. Fliegt vom Turm auf der Ranelle-Spitze nach Osten. Da es in diesem Gebiet sehr kalt ist, solltet ihr euch zuvor Winterkleidung besorgen. Diese Sturzflug-Zeremonie ist die schwierigste, da euch Wolken die Sicht verdecken. Schafft ihr es erneut, die 35 Sekunden zu knacken, werdet ihr mit der Aero-Maske belohnt.

Die Karte zeigt euch, wo sich die Insel der Kühnheitsprobe befindet. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg und die Herausforderung zu der Aero-Maske alternativ im folgenden Video an!

