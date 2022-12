Dass man bestellte Artikel umtauschen kann, ist bekannt. Weniger bekannt ist dagegen, dass man bei Amazon auch Produkte zurückschicken kann, selbst wenn man nicht der Besteller, sondern der Beschenkte ist.

Amazon Facts

Voraussetzung dafür ist, dass der entsprechende Artikel im Bestellprozess als „Geschenk“ markiert wurde. Im Weihnachtsgeschäft können Artikel bei Amazon in einem verlängerten Zeitraum bis zum 31. Januar 2023 zurückgegeben werden.

Bilderstrecke starten (20 Bilder) Einkaufen bei Amazon: Diese 19 Tricks muss jeder kennen

Geschenke umtauschen bei Amazon: Das solltet ihr beachten

Amazon hat eigens für die Weihnachtszeit die Rücknahmebedingungen gelockert und die Rückgabefrist verlängert. Habt ihr Artikel zwischen dem 1. November und 31. Dezember 2022 gekauft, beziehungsweise als Geschenk von jemandem bekommen, der in diesem Zeitraum bei Amazon eingekauft hat, könnt ihr diese bis einschließlich 31. Januar 2022 zurückgeben.

Über die Rücksendezentrale könnt ihr auch Geschenke bei Amazon umtauschen

Wollt ihr Ware bei Amazon umtauschen, ob Geschenk von jemand anderem oder selbst gekauft, müsst ihr die Rückgabebedingungen für verschiedene Warengruppen beachten. Bei selbst gekauften Artikeln müsst ihr lediglich die Bestellnummer angeben und könnt euch ein Rücksendeetikett ausdrucken lassen, um den Artikel wieder zurückzusenden.

Bei geschenkten Artikeln, die nicht selber gekauft wurden, geht das nicht ganz so einfach. Aber auch der Umtausch von Geschenken bei Amazon ist schnell eingeleitet:

Öffnet dafür das Rücksendezentrum und wählt die Option „Geschenk zurücksenden“. Loggt euch nun mit euren eigenen Amazon-Kundendaten ein. Gebt die Bestellnummer angeben. Wurde der Amazon-Artikel direkt als Geschenk zu euch geschickt, könnt ihr diese einfach dem Lieferschein entnehmen. Es handelt sich um eine 17-stellige Nummer. Sollte der Lieferschein nicht vorliegen, wird es etwas umständlicher: Hier müsst ihr zunächst Kontakt mit dem Amazon-Kundenservice aufnehmen. Um eure Bestellung zuzuordnen, benötigt der Support Informationen zur Bestellung, wie etwa den Namen der Person, die den Artikel bestellt hat, die dazugehörige E-Mail-Adresse, die Telefonnummer sowie Details zum Artikel selbst. Ihr erhaltet ein Rücksendeetikett, über das ihr das ungewollte Geschenk an Amazon zurückschicken könnt. Schickt den Artikel mit dem Rücksendebericht und Etikett an Amazon zurück.

Geld sparen beim Online-Shoppen: 6 leichte Tricks Abonniere uns

auf YouTube

Schickt ihr den Artikel zurück, erhaltet ihr eine Gutschrift per E-Mail als Amazon-Gutschein. Der Schenker bekommt in diesem Fall nicht mit, dass ihr das Geschenk umgetauscht habt.

Persönlich überreichtes Geschenk bei Amazon umtauschen

Falls ihr den Artikel einfach in die Hand gedrückt bekommen habt und der Artikel nicht als „Geschenk“ bei Amazon ausgewählt wurde, müsst ihr die Bestellnummer beim Schenker erfragen oder Kontakt mit dem Amazon-Support aufnehmen. Die Bestellnummer findet der Schenkende auf der Rechnung oder in seinem Kundenkonto um Abschnitt „Meine Bestellung“. Wollt ihr vermeiden, dass der Gönner von eurem Vorhaben, das ausgesuchte Geschenk bei Amazon umzutauschen, etwas mitbekommt, könnt ihr auch den Kundenservice bei Amazon kontaktieren, um die Bestellnummer zu erfragen. Hierzu benötigt ihr die E-Mail-Adresse samt Namen des Schenkers und eine eindeutige Bezeichnung für das Geschenk, damit der Amazon Kundenservice euer misslungenes Geschenk auch tatsächlich als bei Amazon gekauft identifizieren kann. Im Anschluss erhaltet ihr das Rücksendeetikett, mit welchem ihr das Geschenk bei Amazon umtauschen könnt und dafür einen Gutschein per E-Mail erhaltet.

Rücksendezentrum aufrufen. Option „Geschenk zurücksenden“ auswählen und bei Amazon einloggen. Bestellnummer angeben und Artikel auswählen, falls in der entsprechenden Bestellung mehrere Produkte bestellt wurden. Rücksendegrund auswählen. Retoure-Etikett ausdrucken und außen an Rücksendepaket anbringen. Zusätzlich Rücksendungsübersicht zum Artikel ins Paket legen. Sendung zur Post bringen.

Nach der Bearbeitung erhaltet ihr als Beschenkter per E-Mail einen Geschenkgutschein über den Warenwert. Seid ihr der Käufer des Artikels, wird der Kaufpreis auf das belastete Konto gutgeschrieben.

Lest hierzu auch:

25 Jahre Amazon: Wie gut kennst du das Geburtstagskind?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.