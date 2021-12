Windows 11 ist da und manche Nutzer haben bereits auf das neue Betriebssystem von Microsoft umgesattelt. Damit der Umstieg etwas leichter fällt, haben wir ein paar nützliche Tipps, Tricks und Tastaturkürzel zu Windows 11 im Video zusammengetragen.

Windows 11 Facts

Windows 11: So gelingt der Umstieg leichter

Microsoft hat den Nachfolger von Windows 10 im Oktober 2021 offiziell veröffentlicht. So mancher Nutzer hat das Update auf Windows 11 bereits durchgeführt. Grundlegend hat sich mit dem neuen Betriebssystem zwar nichts geändert, doch der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Einige neue Funktionen hat Microsoft nämlich etwas versteckt, weshalb sich ein Blick auf unser Video mit Tipps zu Windows 11 in jedem Fall lohnt. Über Tastaturkürzel lassen sich viele Aufgaben schneller durchführen.

Bei Windows 11 hat Microsoft unter anderem an der Emoji-Tastatur gebastelt. Diese kann nun nicht einfach nur Emojis anzeigen, sondern bietet auch animierte GIFs an. Zusätzlich steht hier auch ein Verlauf für die Zwischenablage bereit. So lassen sich die zuletzt kopierten Einträge schnell an anderen Orten wieder einfügen.

Auch die verbesserte Spracherkennung dürfte vielen Nutzern gefallen. Hier hat sich Microsoft ins Zeug gelegt und die Diktierfunktion erweitert. Darüber hinaus lassen sich oft benötigte Einstellungen in den überarbeiteten Schnelleinstellungen finden. Microsoft hat sich hier am Design von Smartphones orientiert.

Windows 11: Snipping-Tool schneller aufrufen

Das Snipping-Tool steht schon länger bei Windows bereit, hat mit Windows 11 aber ebenfalls ein kleines Update erhalten. In den Einstellungen lässt sich festlegen, dass der Druck-Knopf als einfacher zu merkendes Tastaturkürzel verwendet wird. Statt einen Screenshot des gesamten Bildschirminhalts zu erstellen, kann auch weiterhin nur ein Fenster für die Aufnahme verwendet werden.