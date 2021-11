Google Maps kann in ausgewählten Städten anzeigen, wie die Parkplatzsituation am Ziel aussieht. Lest bei GIGA, in welchen Orten ihr die Parkplatzanzeige nutzen könnt und wie ihr sie anwendet.

Die Integration bekannter Parkplätze in Google Maps ist noch viel zu wenig bekannt – und dabei ist sie so gut und praktisch! Ihr könnt beispielsweise den Parkplatz speichern und so später wiederfinden. Außerdem lässt sich die Suche auch dazu nutzen, rund um einen Ort Parkplätze zu finden, um direkt dorthin zu navigieren. Jetzt gibt es endlich auch in Deutschland eine Möglichkeit, die bislang nur in den USA funktionierte: Google Maps zeigt die Parkplatz-Situation am Zielort an. Leider funktioniert das bislang nur in fünf deutschen Städten.



Wie funktioniert die Parksituationsanzeige in Google Maps?

Google kann auf eine große Anzahl von Nutzerdaten zugreifen. Wer auch immer Google Maps auf seinem Handy hat und sich im Straßenverkehr bewegt, sendet Bewegungs- und Standortdaten an Google – wenn er das nicht abgestellt hat. All diese Daten dienen zu Verkehrsprognosen, sodass ihr euch den Verkehr anzeigen lassen könnt; auch Stauwarnungen sind möglich. Ähnlich funktioniert das auch mit der Parkplatz-Anzeige bei Google Maps.

Wie auf dem Bild zu sehen, ist die Anzeige der Parkplatz-Situation Bestandteil der Navigation .

. Erst wenn das Routing gestartet wurde , zeigt ein Icon unten , wie Google Maps die Parksituation am Ziel einschätzt.

, zeigt ein , wie Google Maps die Parksituation am Ziel einschätzt. Bei wenig freien Parkplätzen am Ziel, ist der Kreis um das P rot und daneben steht „eingeschränkt“ oder „schwierig“. Falls ihr nicht mit Problemen rechnen müsst, ist der Kreis blau.

Nun wäre es praktisch, wenn man die Google-Maps-Anzeige der Parksituation mit der Parkplatzsuche kombinieren könnte, um gleich den erfolgversprechendsten Parkplatz anzusteuern. Doch das funktioniert unverständlicherweise nicht. Sobald man eine Parkplatzsuche am Ziel startet und sich zu einem bestimmten Parkhaus lotsen lässt, wird die Parkplatzsituation am Ziel nicht mehr angezeigt. Google geht wohl davon aus, dass in einem Parkhaus immer genug Platz ist. Wer schon mal in Köln oder Düsseldorf die Parkhäuser abgeklappert hat, weiß, dass das Quatsch ist.

Habt ihr vergessen, wo ihr den Parkplatz gefunden habt, lest ihr im verlinkten Artikel, wie ihr euer Auto wiederfinden könnt: Wo ist mein Auto? Top-Apps für Vergessliche.

Wo könnt ihr die Park-Schwierigkeitsanzeige von Google Maps nutzen?

Derzeit könnt ihr euch an 25 Orten weltweit anzeigen lassen, wie schwierig das Parken an einem Navigationsziel voraussichtlich sein wird. In Zukunft wird die Zahl der orte sicher erweitert, wobei in erster Linie Großstädte die Gewinner sein werden.

In diesen Orten wird euch die Parkplatzsituation bereits angezeigt:

Deutschland:

Köln

Darmstadt

Düsseldorf

München

Stuttgart

International

Alicante

Amsterdam

Kopenhagen

Barcelona

London

Madrid

Málaga

Manchester

Mailand

Montréal

Moskau

Paris

Prag

Rio de Janeiro

Rom

São Paulo

Stockholm

Toronto

Valencia

Vancouver

